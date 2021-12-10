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Полякова зізналася, що її образив відомий композитор з РФ: "я боялася, що знову назвуть дуплом"

Автор: Людмила Жукова

Оля Полякова розповіла про комплекси в житті, а також історії, які їм передували.

Про це зірка повідала в новому випуску YouTube-шоу Маші Єфросиніної "Дорослі дівчатка".

Ігор Крутой образив співачку

Якось у Монако російський композитор Ігор Крутой образив співачку. Туди зірку разом з чоловіком запросили на день народження. На святі Олі дозволили заспівати. Перед виступом зірки Ігор Крутой разом зі своєю дружиною покинули зал.

"Вадик мій каже йому:" Залишайтеся, зараз моя Оля співатиме!"А він сказав, що йому нічого слухати, адже співатиме якась дівчина без голосу, та й пішов собі", - розповіла Полякова.

Після цієї ситуації у Олі виникли деякі комплекси.

"Але ті комплекси, та невпевненість в собі, яка у мене виникла після цієї фрази... це було дуже зневажливо і він (Крутой - Ред.) не залишився подивитися. Та кількість затискачів, які мені довелося переробити, то кількість невпевненості в собі... не думаю, що я повинна була почути цю фразу", - розповіла зірка.

Полякову образив звукорежисер

Артистка згадала ще один випадок, коли вона записувала перший альбом і прийшла на студію. Слова одного звукорежисера вибили її з рівноваги.

"Коли я заходила, в студію сидів такий звукорежисер і говорив: "О, знову дупло прийшло співати". І все, в цей день я нічого не записала. Я записувала пісні по півроку, тому що я боялася взагалі щось видати, тому що я боялася, що не зможу, що мене знову назвуть цим дуплом", - згадала Полякова.

Нагадаємо, що Полякова зробила зізнання про чоловіка і фінаснсовий крах.

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Оля Полякова