Полякова очень разозлилась и подает в суд на известное украинское СМИ: я вас накажу!

Оля Полякова решила подать в суд на известное украинское средство массовой информации Главред. Певица очень разозлилась из-за бодишейминга в адрес ее дочери, 18-летней Маши.
Гневный пост звезда разместила в Instagram.
Звезда разгневана, и говорит, что добьется наказания, сколько времени бы это ни заняло, и сколько бы денег не стоило.
"Обращаюсь к изданию Главред, которое сегодня выпустило бодишеймерскую статью обо мне и моей дочери! За границей вас бы стерли просто, отменили и стянули бы много миллионов евро!" - говорит артистка.
Она отметила, что в современном мире бодишейминг любого человека, особенно детей, сильно наказывается.
"И я вас накажу! Я прямо сейчас обращаюсь в суд, чтобы доказать, что в свободной стране, бодишейминг совершенно неприемлем!" - добавила разгневанная звезда.
Днем 13 июля на Instagram-странице Оли появилось видео с тренировкой, на которой присутствовала ее 18-летняя дочь Маша.
В Главреде очень подробно описали в отрицательном ключе тело девушки, заявив, что Маша набрала вес.
Мы намеренно не будем цитировать автора статьи о Маше, чтобы не приобщаться к бодишеймингу, который считаем недопустимым.
Статью издания уже удалило.
СМИ забодишеймило дочь Поляковой (скриншот)
Отметим, что Маша Полякова сейчас учится в Великобритании. Девушка получает образование в музыкальном университете BMus в Лондоне.