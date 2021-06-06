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Напівоголена Лобода невдало скопіювала Бейонсе: навіщо вам накладні стегна?

Автор: Світлана Мащенко

Світлана Лобода викликала спірну реакцію своїм золотим вбранням, в якому вона з'явилася на премії Муз-ТВ 2021, яка нещодавно зі скандалами відгриміла в Москві. Артистка номінувалася відразу в деяких категоріях, але взяла лише одну "тарілку".

В Instagram артистка запостила відео, на якому вона йде в бік сцени в оточенні охорони.

Наряд Світлани викликав багато нарікання через відвертий золотий верх - напівоголені груди, живіт на показ і дивний низ у вигляді спідниці з білих воланів.

Образ, на думку, користувачів мережі, був "здертий" з Шакіри і Бейонсе - тієї самої золотої сукні, в якій остання з'явилася вагітною на Греммі-2017.

Колаж: Образи Бейонсе в 2017 і Лободи в 2021

Пильні дописувачі помітили накладні стегна з боків, а також відзначили, що фігура звичайно хороша, але оголюватися так недоречно.

  • Натхненно Бейонсе. Знято огидно. Лобода трудяга!
  • Такий образ, нагадала Шакіру. Було відчуття, що почне вака вака танцювати.
  • Комічний наряд з накладними стегнами
  • Світлана, навіщо вам накладні стегна?
  • Вже дуркує, не знає як виділитися
  • Та що говорила жодної пластики, все своє. Еге ж.
  • Ну куди вже? Світлана, зупиніться!

Світлана на сцені показала досить яскравий перфоманс на пісню moLOko. Артистка з'явилася в скляній кулі з роялем всередині. Ця куля символізувала жіночу утробу, початок життя, народження.

За відео на цю пісню Світлана взяла нагороду у вигляді тарілки Муз-ТВ (Категорія "Найкраще жіноче відео"). Також вона номінувалася за найкраще відео ("Пуля дура") і як Найкраща виконавиця. Але в першій категорії поступилася Моргенштерну і Тіматі, а в другій - Zivert.

Раніше ми писали, що Світлана Лобода вперше засвітила обличчя доньки Тільди.

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