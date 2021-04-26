Напівгола MARUV влаштувала п'янку і танці на дитячому майданчику: відео ганьби

Співачка MARUV (Анна Корсун) влаштувала чергову нахабну витівку. Разом з подружками зі своєї підтанцьовки вони перекинули по стаканчику і станцювали лезгинку прямо на закритому дитячому майданчику. З одягу на них були лише сценічні костюми в стилі БДСМ.

Відео артистка виклала у своєму Instagram , викликавши хвилю обурення. Шанувальники відписуються, кричать "Ганьба!" і пишуть, що це вже "перебір".

На відео чотири дівчини - в чорних напівпрозорих боді, панчохах-сітках, ременях та інших атрибутах даного стилю граються в дитячій кімнаті. "Цікаві" місця прикривають лише клаптики більш темної тканини.

Цей хід співачка вважала вдалим промо для її нового треку "Call911". Саме під цей хіт відривалися дівчата.

Дописувачі зірки атакують її коментарями з обуренням, кажучи, що Аня знову пробила дно: