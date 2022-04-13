Як отримати препарати за програмою "Доступні ліки" в режимі війни: що потрібно знати

Е-рецепт. Всі лікарі, які мають технічні можливості, продовжують їх виписувати, а пацієнти, навіть перебуваючи в іншому регіоні, отримують по них ліки.

У разі відсутності доступу до електронної системи охорони здоров'я лікар випише паперовий рецепт. На період дії воєнного стану дозволено використовувати як електронні, так і паперові рецепти на «Доступні ліки» та інсулін.

Аптеки, що відпускають "Доступні ліки" за договором з НСЗУ приймають і паперові, і електронні рецепти. Шукати аптеки, які відпускають "Доступні ліки", варто за допомогою електронної карти аптек-учасниць програми реімбурсації лікарських засобів.

Важливо пам'ятати: в період воєнного часу змінено правила отримання первинної допомоги.

Якщо ви змушені були переїхати в інше місце, то можете звернутися до будь — якого лікаря первинки й отримати медичну допомогу і, при необхідності, - рецепт на необхідні ліки.

В інфографіці МОЗ представлена інформація про те, як:

отримати "Доступні ліки" в умовах воєнного стану,

знайти аптеку з "доступними ліками",

отримати ліки проти розладів психіки і поведінки і епілепсії.