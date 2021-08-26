Як отримати необхідні медичні препарати за системою "Доступні ліки"

З жовтня 2021 року НСЗУ почне відшкодовувати кошти за інсуліни та ліки для пацієнтів з розладами психіки й поведінки, а також для пацієнтів з епілепсією.

Будуть забезпечені необхідними ліками пацієнти на стаціонарному та амбулаторному лікуванні. Медичні заклади повинні самостійно закуповувати ліки, які ходять до національного Списку основних лікарських засобів.

Крім того, медзаклади отримають ліки та медичні товари через централізовані закупівлі за заявками департаментів охорони здоров'я.

Централізовано будуть закуповуватися ліки та медичні товари за 19 напрямками – всього 600 позицій. Це препарати для онкологічних хворих, пацієнтів з гемофілією та інші.

Також в НСЗУ відзначили, що в деяких областях є свої власні програми забезпечення пацієнтів ліками.

Як отримати безкоштовні ліки