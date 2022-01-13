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Як отримати компенсацію при отруєнні в кафе: українцям дали чіткий алгоритм дій

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Четвер 13 січня 2022 20:03
Як отримати компенсацію при отруєнні в кафе: українцям дали чіткий алгоритм дій Фото: Українцям розповіли, як отримати компенсацію за отруєння в ресторані (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Ситуації, коли люди після святкування в ресторані або кафе отримують харчові отруєння, бувають часто. На жаль, ніхто не застрахований від таких неприємностей. І в результаті - витрачені кошти, зіпсований настрій і удар по здоров'ю.

Як отримати компенсацію за отруєння в закладі громадського харчування, розповіли у виданні "Я і Закон".

Домовитися мирно

Довести провину закладу громадського харчування (кафе, ресторану) - непросто. Але відмовлятися від боротьби не варто.

Керівництво закладу має компенсувати повну вартість медикаментів, які були витрачені на лікування. Але доведеться довести, що ви отруїлися саме там, а не в іншому місці.

Факт отруєння буде доводити простіше, якщо у вас зберігся чек з ресторану, який доведе ваше перебування в ньому.

Якщо ви викинули його або залишили в закладі – вам знадобиться свідок вашого відвідування закладу і замовлення страв.

Ваш чек - це фактично договір між двома сторонами, вами та рестораном.

Далі вам знадобиться медична документація, яка підтвердить факт харчового отруєння.

Але перед походом до суду експерти рекомендують спробувати врегулювати мирно ситуацію з адміністрацією закладу.

Напишіть на ім'я керівництва заяву, викладіть в ньому всі обставини та додайте докази. Часто власники ресторану йдуть назустріч клієнтам, оскільки бояться за свою репутацію.

Якщо домовитися не вийшло

Якщо адміністрація закладу вперто не визнає свою провину - звертайтеся до територіального органу державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Ця служба зобов'язана розглядати скарги та провести санітарно-епідеміологічне розслідування.

Далі ви маєте право звернутися до суду і зажадати компенсацію витрат у зв'язку з отруєнням в судовому порядку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як отримати компенсацію від Нової Пошти.

А також розповідали про те, як українці можуть отримати компенсацію за перебої зі світлом.

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