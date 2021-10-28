Як отримати COVID-сертифікат після однієї дози вакцини без додатка "Дія" в телефоні: інструкція

Отримати документ про вакцинацію можна навіть після введення однієї дози необхідного щеплення. Діяти такий сертифікат буде 120 днів.

Як згенерувати COVID-сертифкат про одну дозу вакцинації на порталі "Дія" без використання мобільного телефону – читайте нижче.

Для генерування "жовтого" сертифіката про вакцинацію однією дозою вакцини знадобиться стаціонарний комп'ютер, доступ в Інтернет і електронний підпис на порталі "Дія".

Завдяки цифровому підпису на порталі "Дія" такий сертифікат зможуть зробити люди, у яких немає ID-карти або біометричного цифрового паспорта. Такий сертифікат можуть зробити також і ті, хто не користується мобільним додатком.

Як зробити сертифікат на порталі

1. Авторизуйтесь на порталі Дія

2. У меню "Послуги" натисніть пункт "Здоров'я", а потім – "COVID-сертифікат про вакцинацію".

3. За допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) підпишіть заяву на отримання сертифіката і дайте згоду на передачу даних з єдиної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ) в Дію.

4. Сертифікат сформується у форматі PDF. Ви можете його зберегти на свій телефон і при необхідності показувати QR-код з екрана. Також можна роздрукувати такий сертифікат на папері та носити з собою.