ru ua
Чт, 28 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Як отримати COVID-сертифікат після однієї дози вакцини без додатка "Дія" в телефоні: інструкція

Новость на русском →
Четвер 28 жовтня 2021 19:45
Як отримати COVID-сертифікат після однієї дози вакцини без додатка "Дія" в телефоні: інструкція Як оформити сертифікат після однієї дози вакцинації (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Отримати документ про вакцинацію можна навіть після введення однієї дози необхідного щеплення. Діяти такий сертифікат буде 120 днів.

Як згенерувати COVID-сертифкат про одну дозу вакцинації на порталі "Дія" без використання мобільного телефону – читайте нижче.

Для генерування "жовтого" сертифіката про вакцинацію однією дозою вакцини знадобиться стаціонарний комп'ютер, доступ в Інтернет і електронний підпис на порталі "Дія".

Завдяки цифровому підпису на порталі "Дія" такий сертифікат зможуть зробити люди, у яких немає ID-карти або біометричного цифрового паспорта. Такий сертифікат можуть зробити також і ті, хто не користується мобільним додатком.

Як зробити сертифікат на порталі

1. Авторизуйтесь на порталі Дія

2. У меню "Послуги" натисніть пункт "Здоров'я", а потім – "COVID-сертифікат про вакцинацію".

3. За допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) підпишіть заяву на отримання сертифіката і дайте згоду на передачу даних з єдиної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ) в Дію.

4. Сертифікат сформується у форматі PDF. Ви можете його зберегти на свій телефон і при необхідності показувати QR-код з екрана. Також можна роздрукувати такий сертифікат на папері та носити з собою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у "Дія" з'явиться можливість завантажити дані про нерухомість - коли послуга почне працювати.

А також розповідали про те, що стало відомо, коли в "Дії" з'являться нові COVID-сертифікати.

Читайте РБК-Україна в Google News
сертифікат вакцинації Дія
LITE
Свято 28 жовтня: що строго заборонено робити в день Юхима
Свято 28 жовтня: що строго заборонено робити в день Юхима