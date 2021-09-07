Отримав вибачення: Беленюк сам відкликав заяву з поліції про расистські образи

Народний депутат і олімпійський чемпіон зізнався, що отримав вибачення, і вважає інцидент вичерпаним.

Беленюк зазначив, що кримінальна справа, відкрита за фактом грубих расистських висловлювань на його адресу, вже закрита.

"До мене звернулися люди, які входять до однієї організації, яка глобально є конструктивною, але деяка частина цих людей радикально налаштовані. Вони вибачилися, і для мене ситуація по суті вичерпана", - розповів знаменитий спортсмен.

Нагадаємо, перед цим в поліції повідомили "РБК-Україна", що кримінальне провадження за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової приналежності) КК за фактом расистських образ на адресу Беленюка було закрито 25 серпня на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу - тобто слідчі не знайшли в конфлікті складу кримінального правопорушення.