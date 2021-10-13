У Полтавській області двох "копів" підозрюють у звірячому зґвалтуванні вагітної: деталі скандалу

За його словами, все сталося в ніч з 11 на 12 жовтня. Двері в квартиру жінки виламали, а потім по-звірячому її згвалтували. Відзначається, що жінка вагітна другою дитиною і є матір'ю-одиначкою.

"Вчора в ніч з 11 на 12 жовтня в селі Чавельча Лубенського району Полтавської області поліцейський дільничний капітан Тарас Шаповаленко (зараз начебто вже звільнився заднім числом) з колишнім колегою по службі Павлом Нечепою (працював у карному розшуку) вибивши двері, увірвалися в будинок місцевої мешканки, матері одиначки Сніжани Сайко 1990 р.н. вагітною другою дитиною і по - звірячому її зґвалтували", - стверджує Мосійчук.

За словами депутата, зараз Сніжана госпіталізована з кровотечею в лікарню, а "два виродки у формі поліції бігають селом і районом пропонують великі гроші, щоб зам'яти цю справу і не сісти на довгий термін".

"Публічно звертаюся до керівництва МВС і ДБР з вимогою негайно затримати перевертнів в поліцейській формі і покарати за законом", - написав депутат.

Підозрюваний у зґвалтуванні Шаповаленка Тарас (фото: Антон Мосійчук)