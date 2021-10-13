ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У Полтавській області двох "копів" підозрюють у звірячому зґвалтуванні вагітної: деталі скандалу

Новость на русском →
Полтава, Середа 13 жовтня 2021 12:59
У Полтавській області двох "копів" підозрюють у звірячому зґвалтуванні вагітної: деталі скандалу Під Полтавою зглвалтували жінку (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Полтавській області в селі Чавельча зґвалтували вагітну жінку, увірвавшись до неї в квартиру. У звірячому злочині підозрюють двох поліцейських.

Про це стверджує на сторінці Facebook депутат Антон Мосійчук.

За його словами, все сталося в ніч з 11 на 12 жовтня. Двері в квартиру жінки виламали, а потім по-звірячому її згвалтували. Відзначається, що жінка вагітна другою дитиною і є матір'ю-одиначкою.

"Вчора в ніч з 11 на 12 жовтня в селі Чавельча Лубенського району Полтавської області поліцейський дільничний капітан Тарас Шаповаленко (зараз начебто вже звільнився заднім числом) з колишнім колегою по службі Павлом Нечепою (працював у карному розшуку) вибивши двері, увірвалися в будинок місцевої мешканки, матері одиначки Сніжани Сайко 1990 р.н. вагітною другою дитиною і по - звірячому її зґвалтували", - стверджує Мосійчук.

За словами депутата, зараз Сніжана госпіталізована з кровотечею в лікарню, а "два виродки у формі поліції бігають селом і районом пропонують великі гроші, щоб зам'яти цю справу і не сісти на довгий термін".

"Публічно звертаюся до керівництва МВС і ДБР з вимогою негайно затримати перевертнів в поліцейській формі і покарати за законом", - написав депутат.

У Полтавській області двох &quot;копів&quot; підозрюють у звірячому зґвалтуванні вагітної: деталі скандалуПідозрюваний у зґвалтуванні Шаповаленка Тарас (фото: Антон Мосійчук)

Як ми раніше писали, в Києві жінку зґвалтували прямо в ліфті.

Читайте РБК-Україна в Google News
LITE
Свято 13 жовтня: що строго заборонено робити у день Григорія
Свято 13 жовтня: що строго заборонено робити у день Григорія