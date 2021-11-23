Під Полтавою за дивних обставин загинув ювелір: його дружині з дітьми радять негайно втекти

У селищі Гожули Полтавської області сталася страшна трагедія. Тіло місцевого жителя виявили просто посеред вулиці.
За висновком медиків, він помер від переохолодження. Але його дружина впевнена, що чоловіка вбили і їй з дітьми загрожує небезпека.
Деталі цієї історії розповіли в ТСН.
Як розповіла дружина 43-річного Миколи, того вечора він займався вдома ремонтом сантехніки.
Близько 22:00 він вийшов з дому і попрямував в найближчий бар, оскільки у нього закінчилися сигарети.
Там він зустрівся з якимось чоловіком, але на камерах спостереження не видно його обличчя. Тільки те, що вони стоять біля входу в бар і розмовляють.
Далі невідомий чоловік йде і слід у бік житлових будинків. Микола слідує за ним і через деякий час він знову потрапляє на камери спостереження. Але він вже роздягнений по пояс і тримається за паркан.
Тіло Миколи рано вранці виявили перехожі. Попри на те, що медики встановили причиною смерті переохолодження, дружина стверджує, що на тілі виявила багато саден і синців.
Вона забрала тіло чоловіка з моргу і вдома знайшла на тілі багато ран, проколи, вибитий зуб.
"Коли я забирала тіло чоловіка з моргу, судмедексперт дав мені свідоцтво, в якому написано, що, Коля помер від переохолодження. Тобто він просто роздягнувся на вулиці, ліг і заснув. Можливо, було побиття, непритомність. Але це ніде не вказано. Вдома я роздягнула чоловіка. У нього на нирці колоті рани. Я у слідчого питала, що це таке, звідки? Він сказав, що рани могли з'явитися під час судмедекспертизи. Мовляв, можливо, там брали пробу з печінки. Тобто вони відразу прокололи, а потім ще зробили розтин? Мене це насторожило", - розповіла Тетяна.
Їй слідчі сказали, що дружина не є потерпілою стороною. І щоб почати розслідування, потрібно написати заяву.
Вона це зробила, але поліція знову почала стверджувати, що стався нещасний випадок.
"Вони стверджували, що я не постраждала сторона. Щоб стати нею, мені потрібно було написати заяву, що я з часом і зробила. А ця подія, кажуть, не вбивство, а нещасний випадок. Зробити фото і відео документи мені теж не давали. Цю справу намагаються просто зам'яти. Ймовірний вбивця зараз спокійно ходить по селу. За місяць до вбивства він побив сина мого сусіда – він зламав йому ключицю", - додала Тетяна.
Микола був неконфліктною людиною. Він працював ювеліром, і ця робота допомогла обзавестися йому друзями.
Дружина підозрює у вбивстві чоловіка того невідомого чоловіка, який потрапив на камери. Він живе недалеко від них. Однак у поліції деталі справи не уточнюють.
"Свідки події мовчать. Вони бояться що-небудь говорити. З неофіційних джерел, у цього можливого вбивці є якісь зв'язки з прокуратурою. Скільки йому років і як його звуть, я не знаю. Мені не сказали. Я його ніколи не бачила. Але знаю, де він живе. Тіло Миколи знайшли десь в 30 метрах від його будинку. І біля його будинку знайшли речі чоловіка: куртку, светр і футболку", - додала Тетяна.
Слідчий у справі про смерть Миколи на питання відповідати не став і посилається на таємницю слідства.
Він повідомив, що відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство). Більше ніякої інформації слідчий не повідомляє.
Тетяна залишилася одна з двома дітьми – 9 і 14 років. Вона зізналася, що їй радять продати будинок і їхати з селища.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що чемпіона з джиу-джитсу вбили через українську мову.
А також розповідали про те, що в Італії чоловік убив свою дружину-українку.