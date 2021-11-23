Під Полтавою за дивних обставин загинув ювелір: його дружині з дітьми радять негайно втекти

Як розповіла дружина 43-річного Миколи, того вечора він займався вдома ремонтом сантехніки.

Близько 22:00 він вийшов з дому і попрямував в найближчий бар, оскільки у нього закінчилися сигарети.

Там він зустрівся з якимось чоловіком, але на камерах спостереження не видно його обличчя. Тільки те, що вони стоять біля входу в бар і розмовляють.

Далі невідомий чоловік йде і слід у бік житлових будинків. Микола слідує за ним і через деякий час він знову потрапляє на камери спостереження. Але він вже роздягнений по пояс і тримається за паркан.

Лікарі говорять про переохолодження, але чоловіка явно побили

Тіло Миколи рано вранці виявили перехожі. Попри на те, що медики встановили причиною смерті переохолодження, дружина стверджує, що на тілі виявила багато саден і синців.

Вона забрала тіло чоловіка з моргу і вдома знайшла на тілі багато ран, проколи, вибитий зуб.

"Коли я забирала тіло чоловіка з моргу, судмедексперт дав мені свідоцтво, в якому написано, що, Коля помер від переохолодження. Тобто він просто роздягнувся на вулиці, ліг і заснув. Можливо, було побиття, непритомність. Але це ніде не вказано. Вдома я роздягнула чоловіка. У нього на нирці колоті рани. Я у слідчого питала, що це таке, звідки? Він сказав, що рани могли з'явитися під час судмедекспертизи. Мовляв, можливо, там брали пробу з печінки. Тобто вони відразу прокололи, а потім ще зробили розтин? Мене це насторожило", - розповіла Тетяна.

Поліція наполягає на тому, що стався нещасний випадок

Їй слідчі сказали, що дружина не є потерпілою стороною. І щоб почати розслідування, потрібно написати заяву.

Вона це зробила, але поліція знову почала стверджувати, що стався нещасний випадок.

"Вони стверджували, що я не постраждала сторона. Щоб стати нею, мені потрібно було написати заяву, що я з часом і зробила. А ця подія, кажуть, не вбивство, а нещасний випадок. Зробити фото і відео документи мені теж не давали. Цю справу намагаються просто зам'яти. Ймовірний вбивця зараз спокійно ходить по селу. За місяць до вбивства він побив сина мого сусіда – він зламав йому ключицю", - додала Тетяна.

Дружина стверджує, що знає вбивцю

Микола був неконфліктною людиною. Він працював ювеліром, і ця робота допомогла обзавестися йому друзями.

Дружина підозрює у вбивстві чоловіка того невідомого чоловіка, який потрапив на камери. Він живе недалеко від них. Однак у поліції деталі справи не уточнюють.

"Свідки події мовчать. Вони бояться що-небудь говорити. З неофіційних джерел, у цього можливого вбивці є якісь зв'язки з прокуратурою. Скільки йому років і як його звуть, я не знаю. Мені не сказали. Я його ніколи не бачила. Але знаю, де він живе. Тіло Миколи знайшли десь в 30 метрах від його будинку. І біля його будинку знайшли речі чоловіка: куртку, светр і футболку", - додала Тетяна.

Дружині рекомендують негайно їхати

Слідчий у справі про смерть Миколи на питання відповідати не став і посилається на таємницю слідства.

Він повідомив, що відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство). Більше ніякої інформації слідчий не повідомляє.

Тетяна залишилася одна з двома дітьми – 9 і 14 років. Вона зізналася, що їй радять продати будинок і їхати з селища.