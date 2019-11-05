Під Полтавою п'яний батько убив свого 6-місячного сина

У Лубенському районі Полтавської області сталася страшна трагедія. П'яний 21-річний чоловік прийшов додому і вбив власного сина, якому було всього шість місяців від народження. Про смерть малюка повідомив правоохоронним органам місцевий лікар, куди доставили дитину. Про це інформує прес-служба поліції Полтавської області.

"Поки мати займалася господарством на вулиці, батько вбив свого 6-місячного хлопчика. Мати викликала на місце трагедії лікаря, який констатував смерть малюка і, в свою чергу, повідомив про це в поліцію", - розповів керівник прес-служби поліції області Юрій Сулаєв.

У Полтавській області чоловік вбив свого малюка (фото: РБК-Україна)

Зараз тіло дитини направлено на експертизу для встановлення причини смерті. Причину загибелі покаже розтин.

Поліція відкрила кримінальне провадження. Горе-батько затриманий і зараз перебуває в СІЗО. Правоохоронні органи продовжують слідство.

Як раніше ми повідомляли, у Львівській області сталася трагедія з чотирирічним хлопчиком, який задихнувся у салоні автомобіля батьків.