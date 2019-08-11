Під Полтавою патрульні затримали водія з рекордною дозою алкоголю в крові (фото)

У Полтавській області патрульні виявили водія, у якого алкоголь в крові перевищував норму майже у 16 разів. Про це повідомляє поліція області на своїй сторінці в Facebook.

П'яний чоловік "засвітився" після того, як в день потрапив у незначне ДТП на своєму ВАЗ 2105. Інший учасник аварії на Daewoo Lanos помітив, що водій перебуває в неадекватному стані і від нього тхне алкоголем, і повідомив про це поліції.

Водій під Полтавою їхав з рекордною дозою алкоголю в крові (фото: facebook.com/poltavapolice)

Згодом з'ясувалося, водій авто ВАЗ 2105 не надав переваги автомобілю Daewoo Lanos, в результаті чого сталося зіткнення.

Коли на місце інциденту прибули патрульні, вони в першу чергу перевірили чоловіка на алкотестері. Результат тесту приголомшив усіх. В крові чоловіка знаходилося 3,17 проміле алкоголю, що майже в 16 разів перевищує допустиму норму - 0,2 проміле.

Водій під Полтавою їхав з рекордною дозою алкоголю в крові (фото: facebook.com/poltavapolice)

І хоча учасники події відмовилися від оформлення ДТП, на чоловіка все-таки буде чекати суду за фактом нетверезого управління автомобілем.

"Ми дякуємо небайдужим громадянам, які допомагають нам боротися з нетверезими водіями. Сьогодні ваша пильність, можливо, врятувала чиєсь життя!" - зазначили в поліції.

Нагадаємо, що швидка допомога забрала п'яних дітей під Житомиром, які лежали без свідомості на узбіччі.

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