Під Полтавою головна медсестра лікарні скоїла суїцид через COVID-19

Коронавірус в Україні продовжує поширюватися і багато лікарень готуються приймати пацієнтів з COVID-19. В одній з таких установ сталася трагедія з співробітницею - вона скоїла самогубство.

Зазначимо, що МОЗ затвердив список з 240 лікарень, які зможуть прийняти на себе удар у разі зростання числа хворих. Серед них і Центральна районна лікарня міста Гребінка Полтавської області.

Старшу медсестру установи знайшли повішеною у власній квартирі. Родичі кажуть, що вона скоїла суїцид, тому що її лікарня не готова прийняти пацієнтів з коронавірусом, пише ТСН.

Близькі жінки кажуть, що керівництво хотіло перекласти на неї відповідальність за неготовність лікарні, і через сильний тиск на неї, вона зважилася на страшний крок.

"Напередодні почали надходити вказівки про підготовку лікарень у разі поширення коронавіруса, на що головний лікар Кривошея швиденько написав заяву і пішов у відпустку, його заступник - на лікарняний, а вся відповідальність за подальші дії впала на головну медсестру!" - йдеться в листі її рідних.

Втім, головлікар Віктор Кривоший спростував всі звинувачення. Він каже, що ходив у відпустку, але ще коли коронавірус був у Китаї. А його підлегла багато років боролася з хворобою. Саме це, на його думку, могло штовхнути жінку на суїцид.

"Так, ми дійсно, як і інші лікарні в Україні, готувалися до COVID-19, робили закупівлі. Головна медсестра не робила все сама, а їй допомагали медичні сестри", - заявив головний лікар Кривошея.

В поліції відкрили кримінальне провадження після самогубства. Але кажуть, що фактів того, що жінку довели до суїциду, у них немає.

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