У Полтаві вандали зірвали прапор України з могили бійця ЗСУ

На кадрах видно, як двоє невідомих йшли по Алеї Героїв. Після чого один з них вирвав прапор з могили військового.

За словами Сорокового, чоловіки принесли вкрадений прапор на авторинок. При цьому вони перебували в стані алкогольного сп'яніння. Вони розмахували прапором, і ніхто їм не зробив зауваження.

Через деякий час вони залишили прапор, і пішли в невідомому напрямку. В кінці робочого дня один з молодих підприємців забрав прапор в будинок. За його словами, він їх знає.

Поліція проводить розслідування, опитує свідків і шукає вандалів. Вкрадений прапор правоохоронці вилучили у підприємця.

У Полтаві двоє чоловіків зірвали прапор України з могили загиблого військового (фото: facebook.com/aleksandr.sorokovoj)

Зазначимо, що АТОшник Антон Цедік 1987 року народження і служив в батальйоні "Донбас". Він загинув 29 серпня 2014 року в Іловайськ котлі. Під час атаки бойовиків він перебував в автомобілі. Після вибуху його тіло сильно обгоріло, але родичі змогли його впізнати.