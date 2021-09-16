У Полтаві на уроці фізкультури померла 10-річна школярка: була абсолютно здорова

У Полтаві сталася трагедія у ліцеї Полтавської міської ради №33. 10-річній школярці стало погано під час занять, і вона знепритомніла. Лікарям не вдалося врятувати дитину.

Трагедія в ліцеї №33 трапилася в середу, 15 вересня близько 16:00. 10-річній учениці стало погано на уроці фізкультури, і вона втратила свідомість. Медичний працівник навчального закладу та вчитель фізкультури одразу розпочали заходи з реанімації та продовжували їх до приїзду бригади швидкої допомоги.

Лікарі негайно госпіталізували дівчинку в реанімацію лікарні. На жаль, лікарі не змогли врятувати життя дитині. Дівчинка померла в лікарні.

Обставини та причини смерті встановлюються, буде проведена експертиза.

Поліція внесла за даним фактом відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Заведено кримінальне провадження, проводяться слідчі дії.

Як стверджує директор навчального закладу, ніяких серйозних навантажень у дітей на уроці не було і всі вправи були легкими.

"На уроці фізкультури діти обводили м'ячі. На початку року вони вибрали футбол, ніяких серйозних навантажень не було. Кілька дітей сиділи на лаку - це ті, у кого хворів живіт, голова або був кашель. Інші займалися. Раптово дівчинка знепритомніла. Учитель почав надавати допомогу, штучне дихання, прибігла медсестра і почала надавати допомогу, викликали швидку. Класний керівник тричі дзвонила на 103, була в стані шоку. Я була на нараді, не бачила всього, дізналася пізніше", - розповіла директор ліцею Наталія Кікоть.

У загиблої дівчинки в довідці була вказана основна група з фізкультури, ніяких обмежень не було. Перевірили й довідки за попередні роки - скрізь основна група.

У школі кажуть, що дівчинка була відмінницею.

Як розповіли батьки інших дітей, які стали очевидцями трагедії, швидка приїхала через 15 хвилин. Весь цей час дитині надавали допомогу.