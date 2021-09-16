У Полтаві на уроці фізкультури померла 10-річна школярка: була абсолютно здорова
У Полтаві сталася трагедія у ліцеї Полтавської міської ради №33. 10-річній школярці стало погано під час занять, і вона знепритомніла. Лікарям не вдалося врятувати дитину.
Деталі розповіли в пресслужбі поліції Полтавської області.
Трагедія в ліцеї №33 трапилася в середу, 15 вересня близько 16:00. 10-річній учениці стало погано на уроці фізкультури, і вона втратила свідомість. Медичний працівник навчального закладу та вчитель фізкультури одразу розпочали заходи з реанімації та продовжували їх до приїзду бригади швидкої допомоги.
Лікарі негайно госпіталізували дівчинку в реанімацію лікарні. На жаль, лікарі не змогли врятувати життя дитині. Дівчинка померла в лікарні.
Обставини та причини смерті встановлюються, буде проведена експертиза.
Поліція внесла за даним фактом відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Заведено кримінальне провадження, проводяться слідчі дії.
Як стверджує директор навчального закладу, ніяких серйозних навантажень у дітей на уроці не було і всі вправи були легкими.
"На уроці фізкультури діти обводили м'ячі. На початку року вони вибрали футбол, ніяких серйозних навантажень не було. Кілька дітей сиділи на лаку - це ті, у кого хворів живіт, голова або був кашель. Інші займалися. Раптово дівчинка знепритомніла. Учитель почав надавати допомогу, штучне дихання, прибігла медсестра і почала надавати допомогу, викликали швидку. Класний керівник тричі дзвонила на 103, була в стані шоку. Я була на нараді, не бачила всього, дізналася пізніше", - розповіла директор ліцею Наталія Кікоть.
У загиблої дівчинки в довідці була вказана основна група з фізкультури, ніяких обмежень не було. Перевірили й довідки за попередні роки - скрізь основна група.
У школі кажуть, що дівчинка була відмінницею.
Як розповіли батьки інших дітей, які стали очевидцями трагедії, швидка приїхала через 15 хвилин. Весь цей час дитині надавали допомогу.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Львовом батько на мікроавтобусі задавив на смерть дворічну дочку.