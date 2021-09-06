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У Полтаві вчителів розстріляли з арбалета: з'явилися дані про дівчину

Автор: Анна Шиканова

В 11 школі міста Полтава сталася стрілянина з арбалета. Два педагоги поранені та госпіталізовані в лікарню – в однієї з них прострелена рука.

Що відомо про зловмисницю, повідомили в Telegram-каналі "Суспільне".

За інформацією поліції, рано вранці 6 вересня дівчина 2002 року народження зайшла в школу і направила арбалет у бік викладачів. За словами директора школи Валентини Олійниченко, порушниця зайшла в одну з аудиторій на другому поверсі та вистрілила в вчительку, а потім в завідувачку школи. Зловмисницю затримали, викликали поліцію та медиків.

Після інциденту постраждалих госпіталізували, а школа повернулася до навчального процесу.

Відомо, що стріла арбалета наскрізь пробила руку вчительку. У клас зловмисниця зайшла з сигаретою в роті та курила. Одному з педагогів вона стріляла в спину.

Крім того, виявилося, що порушниця зайшла не в одну аудиторію, а в кілька – вона відкривала двері в усі класи поспіль і стріляла.

Як повідомляють в соціальних мережах, дівчина вже давно закінчила школу, але саме в цій вона проходила навчання до 4 класу. Останнім часом її бачили з зеленим волоссям і порізаними руками.

19-річна дівчина розстріляла вчителів з арбалета

А в школу вона прийшла цілеспрямовано, оскільки хотіла помститися якомусь конкретному педагогу.

Зловмисницю вже допитали й в поліції відкрили кримінальну справу за ст.115 (замах на умисне вбивство). Триває розслідування.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харкові мати з психічними відхиленнями на три місяці заточила дитину у квартирі.

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ПолтаваРозслідування