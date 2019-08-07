У Полтаві чоловік влаштував стрілянину в кафе через зауваження охоронця: з'явилося відео

Охоронець закладу зробив перехожому зауваження
У Полтаві перехожий чоловік влаштував стрілянину в кафе через те, що охоронець зробив йому зауваження. Чоловік хотів справити нужду прямо на вулиці. Інцидент стався біля закладу "Ботанік" 5 серпня, городянин поранив співробітника охорони, той досі не прийшов до тями. Він вистрілив кілька разів йому прямо в голову.
Потерпілого доставили в реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні. 40-річний співробітник кафе отримав поранення в голову, його стан зараз дуже важкий. У мережі з'явилося відео з камери спостереження.
Відео: Чоловік намагався справити нужду прямо на вулиці (YouTube/KoloNews)
"Пораненого в несвідомому стані госпіталізовано в реанімаційне відділення обласної клінічної лікарні", - йдеться в повідомленні.
За фактом замаху на вбивство відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція проводить комплекс необхідних слідчо-оперативних заходів.
Користувачі мережі прокоментували відео.
Скріншот коментарів (YouTube/KoloNews)
Як ми раніше писали, в Кирилівці під Запоріжжям сталася стрілянина на базі відпочинку в одному із розважальних закладів. В результаті інциденту постраждали троє людей - їх доставили в лікарню.
Також ми писали про те, що нещодавно в Ірпені під Києвом працівники ритуальних служб побилися і влаштували стрілянину через те, що не поділили мерця.