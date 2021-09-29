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У Полтаві на ходу у маршрутки відпало два колеса: одне влетіло в зупинку з людьми (відео)

Автор: Тетяна Самарук

У Полтаві в маршрутки на ходу відпало два колеса. При цьому одне влетіло в зупинку, біля якої стояли люди.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Т. Полтава"

На відео з реєстратора видно, як у маршрутки на великій швидкості відвалюються два лівих колеса – спочатку переднє, а через кілька миттєвостей і заднє.

Наразі невідомо, чи є постраждалі.

Окрім того, місцеві жителі вже побоюються їздити на громадському транспорті. При тому, що вартість проїзду 8 грн.

У мережі користувачі вражені від "сервісу" місцевих маршруток та пишуть, що якість зовсім не відпадає цінам на транспорт.

  • Ходьби нікого не вибило колосом на зупинці;
  • Питання, за що вісім гривень?;
  • Максимум 2 гривні за такі поїздки;
  • Всі маршрутки потрібно здати на металолом;
  • Який жах! Міг хтось постраждати;
  • Що вони собі думають, ціни роблять захмарні, а якість ніяка.

Нещодавно, в Одесі під час руху у маршрутки відпало лобове скло. Внаслідок цього пасажирам прийшлося шукати інший транспорт.

Також ми писали, що у місцевій маршрутці Дніпра забрали сидіння. Все для того, аби взяти більше стоячих пасажирів.

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