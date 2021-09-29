У Полтаві на ходу у маршрутки відпало два колеса: одне влетіло в зупинку з людьми (відео)

На відео з реєстратора видно, як у маршрутки на великій швидкості відвалюються два лівих колеса – спочатку переднє, а через кілька миттєвостей і заднє.

Наразі невідомо, чи є постраждалі.

Окрім того, місцеві жителі вже побоюються їздити на громадському транспорті. При тому, що вартість проїзду 8 грн.

У мережі користувачі вражені від "сервісу" місцевих маршруток та пишуть, що якість зовсім не відпадає цінам на транспорт.