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У Полтаві дівчата жорстоко побили подругу: чоловіки стояли і дивилися

Полтава, Вівторок 01 вересня 2020 11:19
У Полтаві дівчата жорстоко побили подругу: чоловіки стояли і дивилися
У Полтаві сталося дике побиття дівчини (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Полтаві дівчата били подругу по голові кулаками та ногами

У Полтаві відбулася жорстка бійка між дівчатами біля місцевого караоке-бару "Граммофонъ". Дві дівчини побили ногами і руками третю по голові. При цьому ні один чоловік не втрутився.

Відповідне відео з'явилося в Telegtam-каналі одного з Полтавських ЗМІ. Пригода сталася ввечері 30 серпня.

На початку ролика видно, що дві дівчини лежать на землі і їх намагаються якось розборонити хлопців, але потім молоді люди тікають на свою бійку, а дівчина сідає на подругу зверху і б'є кулаками в голову. Раптом підбігає ще одна і починає бити жертву ногами по голові.

Причому деякі чоловіки в цей час стоять і чекають, поки все закінчиться.

"Коли вирішуємо з корєшами хто буде вітати училку 1-го вересня. Дуже цікаво, але ніх*я не зрозуміло. За словами підписниці, треш розпочався дуже несподівано. Бидлота вивалилася з Грамофона і почала бити білобрису. Пі*дились поруч ще і хлопці", - підписані кадри.

Обережно, відео містить нецензурну лексику і сцени насильства. 18+.

У Полтаві дівчата жорстко побилися біля місцевого караоке-бару (відео: YouTube)

По ще одному відео стає зрозуміло, що біля бару билися ще кілька груп молоді.

Масова бійка біля караоке-бару "Граммофонъ" (відео: YouTube)

Раніше ми писали, що масова бійка на пляжі потрапила на відео. Причому амбали били навіть жінок.

Також повідомлялося, що у Києві компанія молодих людей побила "копів", але їх тут же відпустили.

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