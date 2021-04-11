У Полтаві вагітну з COVID-19 прооперували: кров втратила здатність згортатися
У Полтаві вагітна Юлія Кривошеєва захворіла на коронавірусну інфекцію. В один момент її стан погіршився, і лікарі вирішили зробити кесарів розтин, щоб врятувати життя дитини.
Про це повідомляють "Факти".
За словами жінки, коли їй підходив термін народжувати у неї піднялася температура і вона весь день провела в ліжку.
"Було таке відчуття, ніби мене пропустили через м'ясорубку і кинули під каток. Кожен підйом з ліжка був схожий на підйом на Говерлу. Руки-ноги не слухалися, і я ледве знаходила сили дійти до кухні", - розповіла Кривошеєва.
Юлія Кривошеєва (фото: fakty.ua)
Жінка звернулася за допомогою до фахівців після того, як відчула, що дитина на 33 тижні вагітності практично перестала штовхатися і стала млявою. Крім того, у неї піднялася температура до 40 градусів.
Лікарі порадилися і вирішили її терміново оперувати. У жінки народилася дівчинка вагою 2,4 кілограма. При цьому у немовляти було двостороннє запалення легенів, яке викликав COVID-19.
Кривошеєва зазначила, що лікарі їй сказали, якби тоді вона дотягла з поїздкою в пологовий будинок до ранку, все могло б бути гірше. Вона щаслива, що медики врятували життя її малятку.
Юлія Кривошеєва з сім'єю (фото: fakty.ua)
Через зараження коронавірусом кров вагітної втратила здатність згортатися.
Лікарі їй розповіли, що COVID-19 знищив в її організмі фібриноген - білок, який відповідає за згортання крові. Тому вона могла померти під час операції.
"Мені ставили катетер в руку, а з маленького проколу кров лилася фонтаном" - згадувала вона.
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