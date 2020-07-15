У Польщі жорстоко вбили молоду українку: подробиці НП (фото)

У Польщі сталося вбивство 26-річної українки в місті Пулави на південному сході країни в Люблінському воєводстві.

Поліцейські затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві, яким виявився 45-річний чоловік загиблої, громадянин Молдови. Про це передає radio.lublin.pl.

Зазначається, що чоловік у багатоквартирному будинку вчора в першій половині дня напав на дружину з ножем і завдав їй фатальних ран. Попри зусилля лікарів, українка померла в лікарні.

Жінка зі своїм чоловіком працювали на заводах по переробці фруктів у комуні Вольниця. Між ними виник конфлікт, і в певний момент чоловік затягнув жінку в будівлю і напав на неї.

Мотив злочину поки не відомий.

"Ми затримали 45-річного (чоловіка) на місці події. Було також вилучено ніж, який, ймовірно, (використовували) при нападі на жертву", - каже комісар Ева Рейн-Козак з штабу поліції Повіту в Пулавах.

Як пише видання volodymyr.rayon.in.ua з посиланням на власні джерела, загибла була мешканкою міста Володимир-Волинський.

Офіцери проводили роботи на місці злочину під наглядом прокурора.

Тепер підозрюваному, згідно зі статтею Кримінального кодексу Польщі, загрожує 25 років за ґратами або довічне ув'язнення за вбивство.

Загиблу волинянку звали Майя Ваколюк.

Знайомі молодої українки розповіли, що вона була енергійною і життєрадісною, щирою і працьовитою. Дівчину любили та поважали всі, хто її знав. Про це передає місцеве видання Володимир MEDIA.

Майя виховувала дворічного синочка, у якого скоро день народження.

У Польщі вбили українку Майю Ваколюк (Фото: facebook.com/maia.vakoliuk)

Раніше ми повідомляли, що став відомий мотив палія, який влаштував пожежу в хостелі з українцями в Польщі.

Нагадаємо, що наприкінці червня у Німеччині п'яні польські далекобійники жорстоко побили українців.