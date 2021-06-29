У Польщі жорстоко побили українців за рідну мову: подробиці НП

Повідомляється, що агресор підійшов українцям в районі Стшешинського озера на пляжі і накинувся на них. Одного з хлопців він вдарив сильно ногою по голові, після чого той втратив свідомість. Постраждалого госпіталізували до місцевої лікарні. Нападник намагався втекти, але був спійманий відпочиваючими і переданий поліції.

"Невідомий чоловік став кричати групі українців, щоб забиралися, вдарив одного з них ногою по голові так, що той втратив свідомість. Після нападу "герой" став тікати, але іншим відпочиваючим його вдалося зловити", - розповіли очевидці.

Відомо, що агресивний чоловік за національністю поляк і він був у нетверезому стані. Зараз він перебуває під вартою, правоохоронці розслідують всі обставини того, що сталося.

Фото: у Польщі жорстоко побили українців (epoznan.pl)

"Поліцейські з водної поліції, які переміщалися на човні прибули на місце після повідомлення від відпочиваючих. Їм показали місце, де лежить без свідомості побитий чоловік. Йому надали медичну допомогу. У якийсь момент він отямився і розповів, що на нього напала людина, вигукуючи гасла на основі національності", - розповіли в поліції Познані.