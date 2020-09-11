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У Польщі загадково загинув українець: стали відомі деталі страшної трагедії

Автор: Анна Шиканова

Тіло українця знайшли в саду будинку, де він орендував житло разом з друзями

У Польщі виявили тіло українця. За попередніми даними, чоловік був убитий. Однак точна інформація про причини смерті буде відома тільки після проведення експертизи. За підозрою у скоєнні злочину затримано ще двох громадян України, які проживали разом із загиблим.

У Кавле-Дольне Картузського району Кашубії було виявлено тіло чоловіка. Як з'ясувала польська поліція, загиблий – громадянин України. Тіло виявив власник будинку, де загиблий орендував житло спільно з ще двома українцями. Чоловік лежав у кущах і тіло було закидано гіллям. Про це повідомляє польське видання RMF24.

Власник будинку стверджує, що не бачив загиблого п'ять днів, а ще двох своїх орендарів – з вечора понеділка. У поліції не виключають, що могло відбутися вбивство. Експерти, які працювали на місці події, не змогли встановити причину смерті.

Пізніше в поліції Поморського воєводства повідомили, що двох українців, які проживали разом із загиблим, затримали в Гданську. З'явилися дані про те, що один з них, 39-річний громадянин України, може бути причетний до вбивства.

На цей момент поліція встановлює всі обставини трагедії та з'ясовує, що сталося.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Черкасами горе-мати жорстоко вбила свого однорічного сина.

А також ми розповідали про те, що у Маріуполі чоловік убив свою 32-річну вагітну кохану.

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