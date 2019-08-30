У Польщі загадково загинув українець: деталі трагедії

У Польщі трагічно загинув українець (Колаж РБК-Україна)

Поліція проводить розслідування, щоб з'ясувати всі деталі трагедії

У Польщі за дивних обставин загинув громадянин України. Як повідомляє місцеве видання Dziennik Wałbrzych, тіло українця було виявлено біля історичної пам'ятки у місті Валбжих.

Тіло громадянина України було виявлено біля підніжжя середньовічного замку в місті Валбжих рано вранці в четвер, 29 серпня. Його знайшли співробітники замку, які займаються ремонтом княжих фонтанів на терасі, яка знаходиться над внутрішнім двором замку Ксень.

На місце події була викликана поліція, а також реанімаційна бригада. Медики намагалися врятувати громадянина України, але на жаль, їм це не вдалося.

В Польщі загинув українець (фото: dziennik.walbrzych.pl)

За версією поліції, українець міг вчинити самогубство або випасти з необережності. Найімовірніше він сів на стіну, що оточує двір замку, а потім впав або зістрибнув на нижню терасу.

Розслідуванням всіх обставин трагедії займається поліція міста Валжбих, а також співробітники прокуратури. Працівники замку не коментують обставини трагедії, але запевняють, що співпрацюють зі слідством. Відомо, що загиблому українцю було 56 років.

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