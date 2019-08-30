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У Польщі загадково загинув українець: деталі трагедії

STYLERЖиття    30.08.2019 - 10:12
У Польщі загадково загинув українець: деталі трагедії
У Польщі трагічно загинув українець (Колаж РБК-Україна)

Поліція проводить розслідування, щоб з'ясувати всі деталі трагедії

У Польщі за дивних обставин загинув громадянин України. Як повідомляє місцеве видання Dziennik Wałbrzych, тіло українця було виявлено біля історичної пам'ятки у місті Валбжих.

Тіло громадянина України було виявлено біля підніжжя середньовічного замку в місті Валбжих рано вранці в четвер, 29 серпня. Його знайшли співробітники замку, які займаються ремонтом княжих фонтанів на терасі, яка знаходиться над внутрішнім двором замку Ксень.

На місце події була викликана поліція, а також реанімаційна бригада. Медики намагалися врятувати громадянина України, але на жаль, їм це не вдалося.

У Польщі загадково загинув українець: деталі трагедії

В Польщі загинув українець (фото: dziennik.walbrzych.pl)

За версією поліції, українець міг вчинити самогубство або випасти з необережності. Найімовірніше він сів на стіну, що оточує двір замку, а потім впав або зістрибнув на нижню терасу.

Розслідуванням всіх обставин трагедії займається поліція міста Валжбих, а також співробітники прокуратури. Працівники замку не коментують обставини трагедії, але запевняють, що співпрацюють зі слідством. Відомо, що загиблому українцю було 56 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що трагічно загинула ведуча "Руйнівників легенд".

А також розповідали про те, що молодята загинули в жахливому ДТП після реєстрації шлюбу.

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