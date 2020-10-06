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У Польщі страшною смертю померла молода українка: врятувати не вдалося

Вівторок 06 жовтня 2020 10:26
У Польщі страшною смертю померла молода українка: врятувати не вдалося
У Польщі загинула заробітчанка (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Польщі при страшній пожежі померла молода українка

У Польщі під час пожежі загинула молода українка. Жінка приїхала в країну працювати. Трагедія сталася ввечері, 4 жовтня, в неділю, в населеному пункті Гурашка (недалеко від Варшави). Про це пише польське видання Polsat News.

У будинку жили переважно українці. Під час пожежі майже всім заробітчанам вдалося вибігти з будинку. Після того як вже рятувальники загасили пожежу в одній із кімнат вони виявили тіло жінки. Воно повністю обгоріло. За неофіційною інформацією, мова йде про молоду жінку — громадянку України. Інформації про постраждалих поки немає. Причина пожежі поки невідома.

Як наголошується, в імпровізованому будинку, де жили українці, не було навіть вікон. Будівля люди утеплили мінеральною ватою.

Представник Державної протипожежної служби в Отвоцьку тощо, капітан Мацей Лодиговський повідомив, що 20 людям пощастило вибігти з будівлі, коли почалася пожежа.

Як ми писали раніше, для українських заробітчан у Польщі змінили правила проходження карантину.

Нагадаємо, нещодавно спалахнув скандал через те, що українці в Польщі потрапили в жахливі умови обсервації - люди залишилися без їжі в одному будинку з хворими людьми.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія закрила свої кордони для українських заробітчан з 28 серпня по 18 вересня.

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