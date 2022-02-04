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У Польщі підлітки в автобусі побили українця до госпіталізації

Автор: Володимир Костирін

У Польщі група підлітків в автобусі побила водія-українця, і потерпілий був госпіталізований до лікарні в Здунові з серйозними травмами.

Про це передає польське видання "Kurier".

Інцидент стався в Подючі - муніципальному районі міста Щецин, в середу ввечері на зупинці Меховська.

У міському автобусі №85 компанія з п'яти молодих людей почала бешкетувати, курити і розпивати спиртне в салоні, а коли 53-річний водій зробив їм зауваження, то напали на чоловіка і сильно побили.

Зазначається, що знову вийти на роботу постраждалий водій зможе вже не скоро. За інформацією місцевих журналістів, у водія, родом з України, зламаний ніс, зламані ребра і черепно-мозкові травми.

За словами прес-секретаря провінційної станції "швидкої допомоги" в Щецині Пауліни Хейгель, у пацієнта були травми голови, обличчя і спини.

Винні у побитті поки не встановлені. Поліція веде розслідування та опитує свідків події.

Місцеві жителі скаржаться на випадки нападів хуліганів у громадському транспорті, який їздить у Подючі у вечірній час. Повідомляється, що деякі водії автобусів навіть відмовляються туди вирушати на маршрут.

Навіть підіймалося питання про присутність в транспорті в цьому районі вартових правопорядку для безпеки пасажирів і водіїв.

На цій зупинці і сталося побиття водія-українця (фото: 24kurier.pl)

Раніше повідомлялося, що в Польщі "копів" звинувачують у знущанні над українцем.

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Польша