У Польщі підлітки в автобусі побили українця до госпіталізації

У Польщі група підлітків в автобусі побила водія-українця, і потерпілий був госпіталізований до лікарні в Здунові з серйозними травмами.
Про це передає польське видання "Kurier".
Інцидент стався в Подючі - муніципальному районі міста Щецин, в середу ввечері на зупинці Меховська.
У міському автобусі №85 компанія з п'яти молодих людей почала бешкетувати, курити і розпивати спиртне в салоні, а коли 53-річний водій зробив їм зауваження, то напали на чоловіка і сильно побили.
Зазначається, що знову вийти на роботу постраждалий водій зможе вже не скоро. За інформацією місцевих журналістів, у водія, родом з України, зламаний ніс, зламані ребра і черепно-мозкові травми.
За словами прес-секретаря провінційної станції "швидкої допомоги" в Щецині Пауліни Хейгель, у пацієнта були травми голови, обличчя і спини.
Винні у побитті поки не встановлені. Поліція веде розслідування та опитує свідків події.
Місцеві жителі скаржаться на випадки нападів хуліганів у громадському транспорті, який їздить у Подючі у вечірній час. Повідомляється, що деякі водії автобусів навіть відмовляються туди вирушати на маршрут.
Навіть підіймалося питання про присутність в транспорті в цьому районі вартових правопорядку для безпеки пасажирів і водіїв.
На цій зупинці і сталося побиття водія-українця (фото: 24kurier.pl)
Раніше повідомлялося, що в Польщі "копів" звинувачують у знущанні над українцем.