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У Польщі з готелю вигнали "ватницю", яка агітувала за "русский мир" (відео)

Фото: у Польщі вигнали українську "ватницю" (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

З готелю Hilton в Польщі видворили українку, яка пропагувала "русский мир".

Про це повідомляють в мережі і публікують відео.

У ролику можна побачити, як видворяють жінку, яка близько тижня жила в готелі Hilton в Польщі, при цьому вона агітувала за "русский мир".

"Ось, як ми позбавляємося від русского мира навіть у Польщі. Ніхто в Європі вам не допоможе", - каже жінка, яка знімає відео.

Вона пояснює, що заселила "ватницю" і допомогла їй у всьому, А та стверджувала, що "Харків бомбили ЗСУ".

Українка дуже незадоволена тим, що її виселяють і в матірній формі відповідає.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика.

Як ми раніше писали, блогер-педагог підтримує геноцид українців, але закривати бізнес у Києві не поспішає.

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