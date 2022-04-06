У Польщі з готелю вигнали "ватницю", яка агітувала за "русский мир" (відео)

У ролику можна побачити, як видворяють жінку, яка близько тижня жила в готелі Hilton в Польщі, при цьому вона агітувала за "русский мир".

"Ось, як ми позбавляємося від русского мира навіть у Польщі. Ніхто в Європі вам не допоможе", - каже жінка, яка знімає відео.

Вона пояснює, що заселила "ватницю" і допомогла їй у всьому, А та стверджувала, що "Харків бомбили ЗСУ".

Українка дуже незадоволена тим, що її виселяють і в матірній формі відповідає.

Обережно, на відео присутня нецензурна лексика.