У Польщі знайшли тіло молодої українки: у поліції розкрили деталі трагедії

У Польщі виявили тіло 34-річної українки. Трагедія сталася в місті Соколув-Пидлянський. Друзі жінки підняли тривогу, через те, що вона протягом кількох днів не виходила на зв'язок. Близькі знали, що в родині Людмили не все гладко і відразу зателефонували в поліцію.

Як повідомляє видання Inpoland.net.pl з посиланням на дані прокуратури, в будинку, де проживала українка з чоловіком, довелося вибити двері. Людмилу знайшли мертвою. Її чоловік, 30-річний Лукаш, зізнався, що скоїв вбивство. Під час затримання він розповів, що між ними стався скандал і він під час сварки втратив контроль над собою. Він задушив свою дружину.

Друзі родини розповіли, що Людмила приїхала в Польщу на заробітки й там познайомилася з майбутнім чоловіком. Він знущався з дружини та вживав наркотики, це призвело до частих скандалів, і вони розбіглися. В останні кілька місяців пара вже не проживала разом і йшов шлюборозлучний процес. Лукаш прийшов до дружини в той момент, коли вона була одна і між ними стався трагічний скандал.

Сиротою залишилася 3-річна донька Людмили, а її чоловікові загрожує найсуворіша міра покарання за законами Польщі – довічне ув'язнення.

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