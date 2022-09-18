В Польщі 17-річна місцева жорстоко побила українських дівчат-підлітків: деталі НП

Що саме трапилося

Як відомо, інцидент стався ще 12 квітня, але повідомили про нього тільки зараз, коли агресоркою зайнялася прокуратура.

На той момент ще 17-річна (зараз їй 18) студентка переходила сквер Солідарності у супроводі знайомого. Коли вона помітила двох 15-річних громадянок України, то без видимої причини підійшла до них і почала ображати через їхню національність.

Нападниця вдарила одну з дівчат в обличчя, а іншу схопила за волосся, повалила на землю й побила коліном по голові та животу. Агресорку відтягнув її товариш, після чого вони обидва втекли.

Але недалеко. Наступного дня одна з потерпілих українок помітила кривдницю на вулиці та розповіла про це своїй тітці. Та намагалася з'ясувати в нападниці причини нападу, але студентка почала ображати жінку.

Як покарають нападницю

Українки заявили в поліцію і агресорку швидко знайшли. Проти неї відкрили провадження зі звинуваченням у вчиненні насильницьких дій проти громадян України та публічній образі через національну приналежність. Підозрювана вже визнала провину і покаялася.

В Польщі насильство через національну приналежність карається позбавленням волі на строк від 3 місяців до 5 років. У разі кваліфікації злочину як хуліганство, їй може загрожувати 6 місяців позбавлення волі.