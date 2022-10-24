В Польше заработала "горячая линии", которая поможет найти пропавших беженцев из Украины

Главное управление полиции Польши запустило специальную "горячую линию" - ввело телефонную связь и контакты по электронной почте - куда беженцы из Украины могут сообщить о случаях торговли людьми, сексуальных преступлениях и исчезновениях переселенцев и членов их семьей.
Об этом передает nowiny.pl.
На эти контакты Центра поиска пропавших без вести польской полиции можно послать сведения и получить помощь в ситуациях, связанных с исчезновением лиц, которые въехали в эту страну в связи с войной РФ против Украины.
Куда обращаться:
Помимо подразделений полиции, Центр будет сотрудничать с государственными и общественными организациями, что работают с правоохранителями в поиске пропавших без вести.
Информацию о всех формах торговли людьми можно отправить в полицию по электронному адресу: handelludzmibsk@policja.gov.pl.
Кроме того, работает специальная справочная линия по номеру: 47 72 56 502 (для звонящих из-за границы: +48 47 72 56 502). Позвонив по этому номеру, вы можете предоставить информацию о торговле людьми, а также сексуальных преступлениях, педофилии и детской порнографии.
Телефон доверия также используется для связи с неправительственными организациями по оказанию помощи жертвам этих преступлений.
Напомним, ранее мы рассказывали, в какие страны украинцам стало сложнее получить визы.
А также перед этим писали, что советуют беженцы из-за границы о том, в какую страну сейчас лучше выехать.