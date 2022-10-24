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В Польше заработала "горячая линии", которая поможет найти пропавших беженцев из Украины

Фото: для украинских беженцев в Польше создали "горячую линию" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Главное управление полиции Польши запустило специальную "горячую линию" - ввело телефонную связь и контакты по электронной почте - куда беженцы из Украины могут сообщить о случаях торговли людьми, сексуальных преступлениях и исчезновениях переселенцев и членов их семьей.

Об этом передает nowiny.pl.

На эти контакты Центра поиска пропавших без вести польской полиции можно послать сведения и получить помощь в ситуациях, связанных с исчезновением лиц, которые въехали в эту страну в связи с войной РФ против Украины.

Куда обращаться:

  • специальный номер телефона 47 72 123 07 (для звонящих из-за границы +48 47 72 123 07)
  • электронный ящик: cpozkgp@policja.gov.pl

Помимо подразделений полиции, Центр будет сотрудничать с государственными и общественными организациями, что работают с правоохранителями в поиске пропавших без вести.

Информацию о всех формах торговли людьми можно отправить в полицию по электронному адресу: handelludzmibsk@policja.gov.pl.

Кроме того, работает специальная справочная линия по номеру: 47 72 56 502 (для звонящих из-за границы: +48 47 72 56 502). Позвонив по этому номеру, вы можете предоставить информацию о торговле людьми, а также сексуальных преступлениях, педофилии и детской порнографии.

Телефон доверия также используется для связи с неправительственными организациями по оказанию помощи жертвам этих преступлений.

Напомним, ранее мы рассказывали, в какие страны украинцам стало сложнее получить визы.

А также перед этим писали, что советуют беженцы из-за границы о том, в какую страну сейчас лучше выехать.

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