В Польше заработала "горячая линии", которая поможет найти пропавших беженцев из Украины

На эти контакты Центра поиска пропавших без вести польской полиции можно послать сведения и получить помощь в ситуациях, связанных с исчезновением лиц, которые въехали в эту страну в связи с войной РФ против Украины.

Куда обращаться:

специальный номер телефона 47 72 123 07 (для звонящих из-за границы +48 47 72 123 07)

электронный ящик: cpozkgp@policja.gov.pl

Помимо подразделений полиции, Центр будет сотрудничать с государственными и общественными организациями, что работают с правоохранителями в поиске пропавших без вести.

Информацию о всех формах торговли людьми можно отправить в полицию по электронному адресу: handelludzmibsk@policja.gov.pl.

Кроме того, работает специальная справочная линия по номеру: 47 72 56 502 (для звонящих из-за границы: +48 47 72 56 502). Позвонив по этому номеру, вы можете предоставить информацию о торговле людьми, а также сексуальных преступлениях, педофилии и детской порнографии.

Телефон доверия также используется для связи с неправительственными организациями по оказанию помощи жертвам этих преступлений.