В Польше украинец убил жену и двоих детей и жил с телами 5 дней: детали трагедии

В Польше 42-летний украинец убил свою жену и двоих маленьких детей в возрасте 4 и 1,5 года, а затем жил в одном доме с телами пять дней, пока не сдался полиции.

Жизнь Сергея до трагедии

Сергей Т. из небольшого городка Пущиково возле Познани был известным шеф-поваром до того, как убил своих близких. Он приехал из Украины, чтобы работать в лучших ресторанах Польши. Его карьера начала рушиться, когда он увлекся алкоголем.

Сам мужчина родом из Козятина, где он работал шеф-поваром в ресторане.

"В детстве я мечтал работать поваром и с ранних лет постоянно помогал бабушке на кухне", - рассказывал он ранее.

После школы он поехал в Москву учиться мастерству кулинара. В 22 года Сергей стал шеф-поваром и работал в элитных ресторанах столицы РФ. Его карьера развивалась. Перед отъездом в Польшу работал в ресторане в Козятине. Именно там он встретил Юлю - свою будущую жену, в нее он влюбился с первого взгляда.

Сергей был хорошим поваром (Скриншот)

В 2018 году Сергей приехал в Польшу и устроился на работу в эксклюзивный ресторан. По словам коллег, он был мастером своего дела и творил чудеса на кухне.

Жизнь в Польше

Через год после приезда в Польшу к Сергею присоединилась его жена Юлия. Их дочери Дарья и Мария родились в Польше. С парой также жил сын Юлии от предыдущих отношений. Они сняли небольшой дом недалеко от Познани. Казалось, их ждет счастливая жизнь в маленьком городке Пущиково.

С женой Юлей Сергей познакомился в Козятине (Скриншот)

Дела у семьи шли неплохо. Сергей работал, Юлия занималась домом и детьми. Девочки ходили в детский сад, 11-летний сын Юлии ходил в соседнюю школу. Идиллия, вероятно, продолжалась бы, если бы не алкоголь.

42-летний мужчина все чаще "заглядывал в стакан". В конце концов он потерял работу, накопил долги, а дома начались ссоры.

Убийство

После одной из ссор с женой он решил убить ее. Это выяснилось на его допросе. 13 ноября, когда его жена и дети уже спали, он поднялся наверх, взял за шею 29-летнюю Юлию и держал ее до тех пор, пока она не перестала дышать. Он не хотел убивать детей, но когда его дочери проснулись, он задушил и их, так как они видели преступление.

Сергей убил Юлю и своих детей (Скриншот)

Выжил только 11-летний сын Юлии. Мальчик спал в другой комнате. На следующий день отчим сообщил ему, что его сестры и мать заболели ковидом и находятся в больнице, а палаты на первом этаже стерилизуются и его не пустили туда.

На самом деле за дверью в комнате дома находились тела Юлии и ее дочерей. Так продолжалось пять дней.

Мама Юли заставила убийцу признаться в содеянном. По дороге в торговый центр Сергей сообщил сыну жены, что его мать и сестры умерли. Там же в магазине он подошел к охраннику и признался в тройном убийстве. Мужчину сразу задержали, а по указанному адресу выехала полиция.

Сергей Т. полностью признал свою вину. Ему предъявлено обвинение по трем пунктам обвинения в убийстве с прямым умыслом. На допросе он был спокоен, но только в конце, когда прокурор спросил, сожалеет ли он о содеянном, расплакался.

Сейчас 42-летнему украинцу грозит пожизненное заключение за тройное убийство.