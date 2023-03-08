В Польше внезапно умерла 12-летняя украинка: девочка потеряла сознание и перестала дышать

В Польше при невыясненных обстоятельствах умерла 12-летняя девочка из Украины - ребенок внезапно перестал дышать, и, несмотря на реанимационные мероприятия, что продолжались более часа, спасти ее не удалось.

Об этом передает польское издание I.pl .

Трагедия произошла в городе Устка в Поморском воеводстве во вторник, 7 марта.

Отмечается, что в спасение девочки были вовлечены все местные экстренные службы. К сожалению, усилия не принесли положительного результата.

"Нас известила жительница Устки, заметившая, что ее 12-летняя дочь, с которой она была дома, потеряла сознание и перестала дышать", - рассказал представитель полиции Слупска Якуб Багинский.

Сначала на место вызова приехала бригада "скорой помощи", однако медикам и спасателям вскоре понадобилась помощь пожарных, так как требовался кислород.

"Сообщение мы получили в 15.10. Одно отделение ГСЧС уехало на улицу Легионов, чтобы помочь бригаде спасателей. Пожарные предоставили кислород из наших ресурсов, потому что в реанимационном месте не было кислорода, и нас попросили помочь", - говорит представитель Государственной пожарной службы в Слупске Петр Басараб.

В полиции констатируют, что несмотря на усилия по реанимации, девочка скончалась.

Правоохранители на месте происшествия провели процессуальные действия под руководством прокурора, который принял решение о проведении вскрытия тела.

Следователи выясняют все обстоятельства, повлекшие внезапную смерть юной украинки. Матери девочки предоставили украиноязычного психолога.