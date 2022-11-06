В Польше автобус с украинцами попал в ДТП, погиб 12-летний мальчик (фото)

Авария произошла в субботу около четырех часов утра, когда автобус, направлявшийся в сторону Жешува, обгонял фуру. В бусе ехали шесть граждан Украины.

По данным правоохранителей, водитель микроавтобуса, вероятно, не справился с управлением, заехал на зеленую полосу, после чего транспорт перевернулся.

Водитель грузовика начал тормозить, и в заднюю часть ТС врезался автомобиль.

В Польше автобус с украинцами попал в аварию (фото: facebook.com/112Tarnow)

"На момент прибытия на место ДТП под транспортным средством находился один человек. Это 12-летний ребенок, который погиб мгновенно. Его мать и тяжелораненого шестилетнего мальчика доставили в больницу", - говорится в сообщении.

На месте трагической аварии работала полиция и сотрудники прокуратуры, которые устанавливают все детали и обстоятельства происшествия.

Смертельное ДТП с автобусом произошло возле Тарнова (фото: facebook.com/112Tarnow)