Половина человечества происходит от Ямной культуры на территории Украины? Ученые сделали сенсационное открытие

Новое исследование ДНК показало, что половина людей, которые живут на нашей планете сегодня, происходят из культуры, которая жила на территории Украины 5000 лет назад. Более того - именно оттуда началось развитие различных языков.

Что известно о сенсационном открытии ученых и где находится место обитания этой культуры, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Wall Street Journal.

От Ямной культуры происходит 4 млрд человек

Историки и лингвисты веками искали колыбель индоевропейцев, древнего народа, который сформировал историю и создал крупнейшую в мире языковую семью, на которой сейчас говорит 40% человечества. И выяснили невероятное - почти 4 млрд людей, которые живут сегодня, происходят от Ямной культуры, существовавшей на территории Украины 5000 лет назад.

"Народы Европы и Западной Азии, а также все, кто происходит от своих миграций по земному шару, а это примерно 4 млрд людей, живущих сегодня, - могут проследить свое происхождение от Ямной культуры, небольшого сообщества скотоводов, которое жило 5000 лет назад на территории современной Украины", - утверждают ученые.

Исследователи из лаборатории Райха провели анализ ДНК из останков примерно 450 доисторических людей, взятых из разных мест в Европе (около 100), а также данные из 1000 ранее известных древних образцов.

Далее ученые соединили генетические доказательства с археологией и лингвистикой. И обнаружили, что где-то 3000 лет до нашей эры ранее неизвестный народ мигрировал от реки Волги в украинскую степь к северу от Черного моря, смешался с местным населением и образовал Ямную культуру.

Где был центр Ямной культуры?

Генетической колыбелью Ямной культуры считали украинской хутор Михайловку - это Херсонская область, которая сейчас оккупирована Россией. Оттуда они взорвались через Евразию, распространяя свои гены и свой образ жизни от современной Португалии до Монголии. Археологи и генетики уверены, что это расселение определяет большую часть мирового генетического и культурного наследия по сей день.

"Они изменили население Европы и, наконец, мира", - добавляют исследователи.

Оказалось также, что их язык, который не был записан, но может быть частично реконструирован лингвистами, был предком 400 более поздних языков, включая латинский и греческий, английский и русский, урду и немецкий.

Ученые подчеркивают, что это новое исследование показывает, что древние цивилизации, которые мы обычно считали антагонистами - римляне и кельты, персы и македонцы - имели это генетическое и культурное наследие. Центр Ямной культуры 5000 лет назад (скриншот)

Почему эту культуру называли Ямной?

Что интересно, эти древние люди не называли себя ямными. Это название придумали археологи от украинского слова "яма", поскольку представители этой культуры имели традицию хоронить важных людей в ямах под курганами.

Они также были первыми людьми, которые ездили верхом и использовали колесные повозки - технологии, которые позволили им покорить евразийскую степь.

ДНК удалось найти во многих местах, поскольку эти древние европейцы смешивали свою слюну с березовым дегтем, чтобы сделать клей для ремонта горшков и прикрепления наконечников стрел.

Лаборатория Райха в Гарварде имеет одну из крупнейших в мире баз данных древней ДНК и использует собственное программное обеспечение для анализа генов, разработанное специально с Николасом Паттерсоном, британским математиком, который ранее работал дешифровщиком в разведслужбах Великобритании.

"Идею о том, что языки Европы, Ирана и Индии произошли от одного древнего языка, впервые предложил сэр Уильям Джонс, британский колониальный судья в Индии XVIII века. Джонс сам выучился санскриту, чтобы толковать местные законы, и предположил, что древнеиндийский язык имеет общего предка с латинским, греческим и древнеиранским", - говорят учёные.

Исследования ДНК показывают, что протоямное население мигрировало из Поволжья в Анатолию, распространяя по пути свой язык. Некоторые лингвисты пока сдержанно относятся к новому исследованию.

"Одних только генетических доказательств никогда не будет достаточно, чтобы доказать происхождение языка", - сказал исследователь древней ДНК из Тартуского университета в Эстонии.

Завоеватели и распространители своей ДНК

По словам профессора Райха, для народов, живших в Евразии до появления Ясной культуры, быть завоеванным было равносильно "культурному стиранию". Стирание также часто было физическим. Во многих местах ДНК коренных мужчин исчезает после прибытия представителей Ямной культуры, тогда как ДНК коренных женщин можно проследить в последующих поколениях.

Это свидетельствует, что коренных мужчин истребляли в популяции земледельцев и охотников-собирателей, а уцелевших женщин привлекали в свое сообщество.

"Ямные люди сначала были темнокожие, с темными волосами и карими глазами, а их потомки в Западной Европе унаследовали гены голубых глаз и светлой кожи от женщин, которых они покорили", - добавляют ученые. Где жили Ямные люди (скриншот)

И Стоунхендж тоже они?

Ученые считают, что именно это произошло с высокоразвитой цивилизацией, которая построила Стоунхендж в Британии. Вскоре после того, как сооружение было завершено, а это произошло в 2500 году до н.э., потомки ямных степных всадников высадились на берегах Британии. Согласно анализу образцов ДНК того времени, через несколько лет после их прибытия около 99% коренного населения исчезло.

Эксперты считают, что экспансия Ямной культуры, была религиозной или идеологической причиной. Поскольку они не оставили письменных записей, невозможно точно знать, во что они верили и что побуждало их расширять свой путь. Но древние эпосы рожденных ими культур, включая индуистскую "Ригведу" и "Иллиаду" Гомера, свидетельствуют о том, что они прославляли битву и расширялись путем колонизации.

Археологические данные из их поселений и могильников указывают, что молодых ямных мужчин учили охоте, скотоводству, верховой езде, рыболовству, и обязательно - быть воинами. Анализ культур, которые пошли от Ямной, показал, что они имели патриархальную социальную культуру, по которой первенцы наследовали все имущество родителей.

Эта система первородства создала "экспансивный динамизм", который поощрял младших сыновей начинать завоевания.

Ямная культура имела и другие отличительные признаки - в исследованиях, которые сравнивают их скелеты с другими современными группами, показывают, что они были выше других культур и исследователи считают, что это благодаря потреблению мяса и молочных продуктов.

Кроме того, в останках ямных людей были найдены следы Yersinia pestis - бактерии, вызывающей чуму. Ученые предполагают, что ямные люди, возможно, выработали иммунитет к болезни и использовали ее как "биологическое оружие", которое уничтожало конкурентов. Как выглядят захоронения ямных людей (скриншот)

Арийцы тоже пошли от Ямных людей

Одной группой, происходящей от Ямной культуры, были арийцы, которые сформировали культуры древней Индии и Ирана. В 20-м веке термин "арийцы" стал ассоциироваться с превосходством белой расы после того, как теоретики расизма ошибочно определили их как немецкую расу завоевателей, выше других европейцев.

Новое открытие показывает, что большинство людей в Европе имеют общих предков Ямной культуры как один из элементов сложного генетического наследия, которое также включает ДНК предыдущих групп охотников-собирателей и земледельцев, а также более поздних миграционных народов, таких как гунны или монголы.

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