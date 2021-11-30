ru ua
Вт, 30 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Полоскати горло при ангіні дуже небезпечно, - Комаровський

Новость на русском →
Вівторок 30 листопада 2021 07:03
Полоскати горло при ангіні дуже небезпечно, - Комаровський Фото: Доктор Комаровський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Доктор Комаровський заявив, що Полоскати горло при ангіні непотрібно. Крім того, це дуже небезпечно, тому що такий спосіб лікування - прямий шлях до інвалідності.

Про це відомий педіатр розповів у програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

За словами Комаровського, при ангіні полоскання горла просто марна річ і небезпечна.

"Лікувати полосканнями ангіну - це прямий шлях до інвалідності. Ангіна лікується антибіотиками, які приймаються всередину", - заявив експерт.

При цьому він підкреслив, що антибіотики дітям дають у вигляді солодких сиропів і суспензій, які миттєво всмоктуються при прийомі всередину. А ось уколи дітям ніколи не роблять.

Якщо вашій дитині лікар пропонує колоти антибіотик, то Комаровський радить відразу ж знайти іншого лікаря.

Якщо ж у дитини болить горло, але це не ангіна, а якась гостра респіраторна інфекція, то сенсу полоскання теж немає.

"Коли на мигдалинах засох слиз, і ми прополощемо горло, тоді слиз зникне, тому нам стане легше? Тоді виникає питання: "Чому слиз засох?"- додав він.

За словами лікаря, слиз засихає, тому що дитина знаходиться в приміщенні, де жарко і сухо. Крім того, організму не вистачало рідини, і вона дихала ротом, а не носом.

Нагадаємо, Комаровський розповів, як не можна зберігати продукти в холодильнику і морозилці.

Раніше Комаровський зробив важливе попередження про тести на алергію перед вакцинацією від COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
Євген Комаровський
LITE
Дочка Олени Кравець здивувала кардинальною зміною іміджу: "дуже личить"
Дочка Олени Кравець здивувала кардинальною зміною іміджу: "дуже личить"