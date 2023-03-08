Из плена вернулся пастор из "Азовстали", прошедший теракт в Еленовке и считавшийся погибшим

Пастор вместе с другими воинами Сил обороны Украины был освобожден в рамках обмена военнопленными с РФ, что состоялся вчера, 7 марта.

"Сижу рыдаю... Давлюсь слезами Благодарности Богу... Обмен пленных... Крайний справа - один из пасторов нашей Церкви, мой друг Анатолий Волошин! 30 лет мы вместе служили Богу и людям. Последние месяцы, его считали погибшим", - пишет капеллан.

Он отметил, что Волошин с оружием в руках защищал заблокированный российскими интервентами Мариуполь, где получил тяжелое ранение.

"Потом "Азовсталь"... Очень долгий плен... После взрыва рашистами колонии, с бойцами "Азова", детям Анатолия сообщили о гибели отца. Сыновья опубликовали некролог", - рассказывает Мохненко из "Капеланского батальона Мариуполь".

Он также признается, что в тот момент рыдал всю ночь, при этом не терял надежду.

"Надежда оказалась не тщетной! Анатолий - дома в Украине!!!" - отмечает капеллан.

Пастор Анатолий Волошин среди других освобожденных украинских защитников на этом снимке крайний справа (фото: t.me/ermaka2022)

В комментариях к посту Мохненко поблагодарил всех за теплые слова поддержки и добрые пожелания, и добавил, что уже смог пообщаться со своим воскресшим другом по телефону.

"На днях, если Господь позволит и вернусь с Бахмутского района живым, увидимся… Спасибо всем за молитвы" - пишет он.