"Ей не оказали помощь". В роддоме Киева при странных обстоятельствах умерла роженица

Детали трагедии

36-летняя Татьяна Стрелец попала в роддом №4 Киева в Оболонском районе столицы с высокой температурой. Ночью она родила мертвого ребенка, а на утро умерла сама.

Женщина была на 36 неделе беременности, также у нее уже было двое детей. 13 июля Татьяне стало плохо, у нее поднялась температура, поэтому муж вызвал "скорую".

“Буквально через несколько часов скупился, все, что нужно было для ребенка. Тогда мне позвонила по телефону жена и говорит, что ребенок не дышит по УЗИ. Рожать будет сама, потому что они ей сказали, что будут вызывать схватки, поставят капельницу. Я приехал туда. Мы с ней пообщались", - рассказал муж умершей Александр.

Перед родами врачи просили подписать документ на утилизацию тела ребенка. Он отказался и сообщил, что это обсудит с женой.

В час ночи Александру позвонила жена и сказала, что все нормально.

"Но ребенок мертв. На заднем плане сильно меня уверяли, что будет все в порядке, мы сейчас ей ставим какую-нибудь капельницу и все будет отлично. Жена сказала, что все хорошо, ехать не надо. Ну и у нас ехать уже нельзя, потому что комендантский час. В семь утра я начал звонить на телефон, уже никто не поднимал трубку", - отметил мужчина.

Утром ему перезвонили и сообщили о смерти жены.

По его словам, он был возмущен общением с сотрудниками роддома. По телефону медики его уверили, что нет необходимости приезжать сейчас, только после экспертизы.

Александр сообщил, что жена умерла от потери крови, он не может понять, как могли такое допустить в больнице.

Родные не верят врачам

Александр считает, что врачи хотят скрыть истинную причину трагедии.

"Нам сразу сказали, что у нее тромб оторвался легочный, мы все снимали на телефон. Но мы получили заключение патологоанатома, оказавшейся специалистом очень порядочным, написав в заключении геморрагический шок, внутрибрюшное кровотечение, разрыв маточной части шейки матки. Ей не была оказана помощь профессионально, ее оставили в комнате, где стояло гинекологическое кресло на первом этаже", - сказал он.

Что говорят в больнице

В роддоме уверяют, сделали все возможное. Также врачи говорят, что беременная женщина была доставлена в медицинское учреждение каретой скорой помощи с внутриутробной гибелью плода.

Роды у Татьяны начались почти одновременно с прибытием в медицинское учреждение.

"Женщина родила в тот же день, к сожалению, мертвого мальчика. Кровопотеря при родах была небольшая, поэтому, согласно всем нашим протоколам, в послеродовом периоде женщина находилась в родильном зале. У женщины были обычные послеродовые выделения. Тяжелое состояние пациентки развилось внезапно. Поэтому ее транспортировали в отделение реанимации, где проводили все необходимые реанимационные мероприятия. Но они, к сожалению, эффекта не дали и женщина скончалась", - рассказала исполняющая обязанности директора Киевского городского центра репродуктивной и пренатальной медицины Оксана Голикова.

Сейчас ведется расследование трагедии. У Татьяны с мужем остались двое детей – восьмилетняя дочь и трехлетний сын.