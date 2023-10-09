В роддоме Белой Церкви умерла беременная с не рожденным ребенком: родные шокированы больницей и действиями врачей

Почти неделю провела под наблюдением врачей

38-летняя Марина Ситникова была госпитализирована 27 сентября. У беременной на 7 месяце было повышено давление, одышка и она очень плохо себя чувствовала.

По словам сестры, беременность у Марины протекала нормально, и врачи обещали ее быстро отпустить домой. Беременность была желанной, супруги ждали дочку.

"Сестра моя была на седьмом месяце беременности. Ей было 38 лет. Беременность протекала нормально. Буквально перед тем, как попасть в больницу, у нее появилась одышка, скакало давление, было учащенное сердцебиение. Она на это жаловалась, что плохо себя чувствует", - рассказала Ирина Григор.

Женщина стояла на учете в частной клинике и при ухудшении самочувствия, сразу сходила на прием к своему терапевту. Ей выписали таблетки, и состояние не улучшилось. А потом внезапно ей стало еще хуже - начала неметь рука, лицо, плыло перед глазами. Когда пришла сестра, они решили вызвать скорую.

Медики сделали кардиограмму, которая показала тахикардию, давление было повышено, пульс учащен. Родным врачи сказали, что при беременности такое случается и предложили госпитализацию. Они сначала отказались, но потом отправились в больницу самостоятельно - в Белоцерковский роддом.

Пока Марина лежала в больнице, ее самочувствие особо не улучшилось - ей было тяжело дышать, ходить. Она самостоятельно не могла дойти от палаты до туалета, который находится в конце коридора.

"Выходила она к нам, едва доходила, мы в коридоре ее ждали, даже не на нижнем этаже. Врачи объясняли, что у нее просто идет какая-то обеспокоенность изнутри, что ничего такого нет. Что они давление ей нормализовали. Была одышка якобы из-за того, что плод растет и может ее давать. Ее врач говорила: "Я вас отпущу домой тогда, когда вы дойдете до туалета в конце коридора". Она стеснялась ходить на ведро, но ей тяжело было ходить", - рассказала Ирина.

Пока женщина была в отделении, ей ни разу не сделали кардиограмму и не проводили какие-либо другие обследования. Более того, по словам родных, беременной запрещали пользоваться душем, расположенном на этаже, а родных в палату к ней не пускали.

"Она хотела, но ей сказали, что это душ для медперсонала. Однажды Максим взял миску, постель, одежду и поехал туда с намерением, что я зайду в палату. Я взяла дома все, что у меня было: шапку, маску, бахилы. Зашла к ней в палату в халате, набрала воды, мы помыли ее. Когда я пошла вынести ведро, за мной зашла медсестра и сказала, что это "однократная акция, давайте все на выход", - добавила сестра.

Марина и Максим ждали дочку (фото из архива сестры)

Родным не сообщили о смерти пациентки

Накануне трагедии к Марине приехал муж Максим. Женщина очень просила родных заплатить за одноместную палату, которая освободилась на этаже - там есть отдельный туалет, а ей в общей очень тяжело.

Максим помог разложить ей вещи, и она осталась в одноместной палате одна. Потом он весь вечер с ней переписывался и чувствовал, что она обеспокоена и напугана.

А 2 октября утром он проснулся рано и обнаружил, что она нигде не отвечает, а телефон выключен. Он сразу же поехал в больницу, поднялся на этаж и попросил позвать Ситникову из 12 палаты. Там ему ответили, что ее нет в палате и мужчина подумал, что она уже рожает.

В отделении Максиму сказали, что жену перевели на 5 этаж и отправили туда с вопросами. Пока он поднимался, ему позвонили и попросили спуститься в кабинет главного врача. А там сообщили, что его жена и ребенок скончались по неизвестным причинам.

"Он спросил, что произошло. А они говорят, что не знают: "Мы не знаем, что случилось, случилась трагедия". Врач мне объяснил, что это могло с ней случиться дома, на улице, на детской площадке. На что я объяснила ему, что она была у них под их наблюдением. Если вы видели, что ей тяжело, чего вы снимаете с себя ответственность, чего вы не отправляете в Киев? Почему вы не перезвонили родным и не сказали?", - рассказала сестра Марины.

Родные уверены, что в смерти Марины виноваты врачи (фото из архива сестры)

Родные винят врачей в халатности

По результатам вскрытия Марина умерла от флебита и тромбофлебита нижних конечностей. Родные винят врачей Белоцерковского дома в халатности и утверждают, что врачи не сделали ничего, чтобы спасти женщину и ее ребенка.

"Врачи все работают, они на своих должностях. Я хочу, чтобы виновные были наказаны. Потому что они видели ее состояние, видели, что с ней происходит, сколько ей лет и на каком месяце она беременна. Это халатность врачей", - подчеркивает Ирина.

Она добавила, что врачи в отделении просто ждали, пока родные заплатят за палату с нормальными условиями.

"Когда врач говорит "дойдешь в туалет – мы тебя выпишем домой", когда в больнице тебе не дают пользоваться душем, у меня создается впечатление, что за него нужно заплатить деньги. У нас сейчас нет никакой пандемии. Я, когда зашла в больницу, была одета полностью, но меня выгоняли. Когда она лежала под капельницей, у нее не была помыта тарелка. Пришла к ней раздатчица и не насыпала есть, потому что у нее не была помыта посуда. Они даже тарелку ей не помыли. Как это называется? Надо платить в карман?", - добавляет сестра.

Что говорят в роддоме

Главный врач Белоцерковского роддома Юрий Кух публично сообщил, что инициировал внутреннее расследование и будет способствовать следствию. Он выразил искренние соболезнования семье и близким.

"По факту произошедшего правоохранительные органы проводят расследование. Я, как руководитель предприятия, хочу подчеркнуть: я лично буду всесторонне содействовать органам следствия, чтобы подобная трагедия не повторилась больше никогда. Кроме того, по моей инициативе проводится внутреннее расследование. В случае выявления каких-либо нарушений протокола лечения оправданий не будет никому", - сказал он.

Тем временем в полиции Киевской области сообщили, что по факту смерти беременной женщины уже начали досудебное расследование по статье о ненадлежащем выполнении профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником (ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса).

Сейчас назначены соответствующие экспертизы, собирается полная информация.