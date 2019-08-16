Повний зашквар: в мережі висміяли пам'ятник ватажку "ДНР" (фото)

Бойовики вирішили увічнити загиблого Олександра Захарченко
В окупованому Донецьку бойовики зробили пам'ятник колишньому голові бойовиків "ДНР" Олександру Захарченко. При цьому дану скульптуру сильно "рознесли" користувачі мережі.
Оригінальний знімок опублікувало новинне видання бойовиків "Інцидент ДНР". Після цього фото скульптури розлетілося по мережі з численними коментарями до нього.
Пам'ятник Захарченко (фото: twitter.com/Lana_mem)
Ось як оцінюють пам'ятник люди:
Скріншоти з Twitter
Нагадаємо, що в "ДНР" зі скандалом скасували концерт пам'яті Кузьми Скрябіна. У Донецьку організатори концерту не захотіли мати проблеми і скасували захід.
Раніше повідомлялося про те, що терористи "ДНР" видали новий фейк про захоплення українських територій.
Ми також писали про те, що на Донеччині вбили сина одного з ватажків "ДНР" репера Єгора "Борзіні".