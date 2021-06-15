Повна відмова від цього продукту може довести до інфаркту

Медики з'ясували, що відмова від цього продукту харчування загрожує серйозними проблемами зі здоров'ям - починаючи від слабкості і запаморочень і закінчуючи інфарктом та інсультом. Йдеться про звичайну сіль.

Сіль необхідна для організму, кажуть медики. І хоча її надмірне вживання також загрожує проблемами зі здоров'ям, впадати в іншу крайність і повністю відмовлятися від солоного теж не можна. Якщо тільки вам це не прописав лікар через захворювання нирок.

Добова норма солі для дорослої людини середнього зросту і ваги, становить близько п'яти грамів (в 1 ч. л. з гіркою - 10 г солі). Особливо надлишок шкідливий гіпертонікам.

Іноді люди самі ставлять собі діагноз, начитавшись рекомендацій псевдо-дієтологів і прибирають сіль зі свого раціону. Але це в корені неправильно.

Дефіцит натрію - елемента, який ми отримуємо з сіллю, веде до таких наслідків: