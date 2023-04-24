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Полейте этим чудо-раствором вашу рассаду и она станет крепкой и сильной

Фото: Как подкормить рассаду (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Апрель -єто очень важное время для огородников. Погода еще не позволяет развернуть масштабные работы на земельных участках, но сейчас активно готовят рассаду для посадки в грунт.

На YouTube-канале "Советы биолога" рассказали, как подготовить подкормку для рассады с аспирином и гвоздикой.

Как подкормить рассаду

Для защиты семян и всходов от плесени и гнили можно воспользоваться популярным аптечным средством, в частности аспирином. Он обладает сильным противовоспалительным действием.

Этот препарат не причиняет вред растениям, поскольку содержит меньше синтетической химии, чем большинство покупных удобрений. Кроме того, аспирин действует как биостимулятор роста растений и отлично укрепляет их иммунитет.

Такой раствор поможет всходам развиваться очень быстро. Уже через несколько дней после первой подкормки рассада станет крепкой и толстой.

Как приготовить раствор

Одну чайную ложку сухой гвоздики и одну таблетку аспирина залейте литром теплой воды. Взбейте смесь блендером, процедитьечерез сито и разбавьте двумя литрами воды. У вас должно получится 3 литра подкормки.

Поливать рассаду нужно один раз в 25−30 дней.

Кстати, ранее мы писали о том, почему могут возникать проблемы с рассадой и как их можно устранить.

А еще рассказывали о том, какие способы помогут быстро "разбудить" землю для посадки после зимы.

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Рассада