Поліцію не турбує: жорстоке поводження з тваринами під Херсоном шокувало мережу

Фотопослуги з тваринами перетворюються в жорстокі знущання
У Херсонській області помітили жорстокі знущання над ослом, який знемагав від сонця і нерухомо лежав на землі, поки його "господар" пропонував відпочиваючим зробити фото. Про це повідомляє UAnimals в соцмережі Facebook.
"Чому потрібно заборонити фотопослуги з тваринами? Це фото зроблено в Херсонській області, де без води та під постійним сонцем експлуатують осла. Поліція фіксувати жорстоке ставлення до тварин відмовляється", - зазначено в повідомленні.
Користувачів подібна заява не на жарт розгнівала. Коментатори почали висловлювати свої припущення щодо того, як вирішити дану проблему:
Скріншот: facebook.com/UAnimals.official
Нагадаємо, що у Дніпрі товариш священика застрелив собаку на очах у дітей.
Також раніше ми повідомляли, що в Києві власник собаки разом із двома спільниками забив свою собаку металевим ломом, після чого вивез її на тачці в найближчу лісосмугу і закопав там.