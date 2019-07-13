Поліцію не турбує: жорстоке поводження з тваринами під Херсоном шокувало мережу

У Херсонській області помітили жорстокі знущання над ослом, який знемагав від сонця і нерухомо лежав на землі, поки його "господар" пропонував відпочиваючим зробити фото. Про це повідомляє UAnimals в соцмережі Facebook.

"Чому потрібно заборонити фотопослуги з тваринами? Це фото зроблено в Херсонській області, де без води та під постійним сонцем експлуатують осла. Поліція фіксувати жорстоке ставлення до тварин відмовляється", - зазначено в повідомленні.

Фото: (facebook.com/UAnimals.official)

Користувачів подібна заява не на жарт розгнівала. Коментатори почали висловлювати свої припущення щодо того, як вирішити дану проблему:

Поліція відмовляється тому що у нас немає нормальних законів. Домашні тварини - це просто власність людини, типу дивана або холодильника! Йому світить лише мізерний штраф. Нам ще багато чого потрібно зробити в країні для захисту братів наших менших.

Винні ті, хто фотографується. Попит народжує пропозицію.

Блін, люди. В якому столітті ви живете? Це вже пережиток минулого.

Все заради грошей! Нічого святого! Дивишся зі сльозами на очах і одне питання: "Де ж ваша совість?" Бабло затьмарило розум!

Їх би так на ланцюг посадити...

Скріншот: facebook.com/UAnimals.official

Нагадаємо, що у Дніпрі товариш священика застрелив собаку на очах у дітей.

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