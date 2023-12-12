Полиция арестовала известного писателя. Его подозревают в изнасиловании

Во Франции арестовали Фредерика Бегбедера

Писатель был задержан 12 декабря в полицейском комиссариате города По на юге Франции, эту информацию подтвердили в прокуратуре.

Сообщается, что его вызвали на допрос в 9 часов утра, после чего следователи приняли решение взять мужчину под стражу.

Фредерик Бегбедер (фото: twitter.com/Grogozak)

В полиции добавили, что начато предварительное расследование по делу об изнасиловании.

Они рассказали, что жалоба на писателя пришла летом от молодой женщины.

По словам заявительницы, она вступила в сексуальную связь с писателем впервые по обоюдному согласию.

А вот вторично это произошло в ту же ночь уже без ее согласия.

Для справки

58-летний Фредерик Бегбедер - известный французский писатель, редактор, актер и режиссер.

Он автор романов "99 франков", "Уна & Сэлинджер", "Любовь живет три года" и множества других. Снялся в экранизации четырех своих произведений, причем в двух выступил режиссером.

В 2009 году Бегбедер стал лауреатом премии Ренодо за автобиографический "Французский роман".

Мужчина также известен своим эпатажным поведением - в 2008-м он уже был арестован в Париже за употребление и хранение кокаина.