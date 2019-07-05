Поліція не втрутилася: батьки-садисти забили на смерть трирічну доньку

В Харківській області перед судом постануть двоє поліцейських, які не захистили дитину. Дівчинка загинула від того, що її кулаками забив до смерті вітчим. Правоохоронці могли врятувати дитину, але не відреагували.

Як повідомляє видання "Факти", трагедія сталася в селищі міського типу Ковшарівка Куп'янського району на Харківщині у вересні 2018 року. Дитину привезли в лікарню мертвою, але фельдшер запідозрив недобре. На думку лікаря, дівчинку перед смертю сильно побили. Мати все заперечувала і стверджувала, що донька вдавилася яблуком.

Все тіло дитини було в синцях, повідомили в лікарні.

"На дитину не було живого місця. Таке враження, що дівчинку били кожен день руками і ногами. Гематоми були по всьому тілу. Садна на носі, щоках і губах, синці на підборідді, голові, правої ключиці, грудях, животі і руках. Але найстрашнішою травмою була закрита черепно-мозкова. Можливо, дитину били по голові не один раз. Причому били настільки сильно, що у дівчинки почався набряк головного мозку, який призвів до порушення функцій ковтання. Тобто дівчинка вже, по суті, не могла їсти самостійно", - сказали в лікарні.

Мати сказала, що дочка вдавилася яблуком і почала сильно кашляти і при цьому вдарилася об стіну. Потім вони з чоловіком відвезли дитину в лікарню.

Сусідка батьків-садистів розповідає, що чула постійні крики з квартири. Вона спробувала втрутитися, але мати дитини сказала, що у них все в порядку.

Маля добре знали у дворі, вона була милою, допитливою і товариською дитиною. Знала про побиття та бабуся дівчинки, вона кілька разів зверталася в поліцію, але її заяву не брали, задовольнялися тільки роз'яснювальною бесідою з матір'ю, яка продовжувала запевняти, що дитину не б'ють.

Ілюстративне фото (pixabay.com)

"Дівчинка дратувала як саму матір, так і вітчима. Дитину могли побити за що завгодно: не їсть, не спить, не прибирає іграшки, не проситься на горщик. Іноді — і просто так, для профілактики. Бабуся дівчинки говорила, що її рідна мати вела себе по відношенню до доньки неадекватно. Постійно кричала на неї, ображала", - повідомляє видання.

З'ясувалося, що фатальний удар дівчинці, від якого дитина померла, завдав її вітчим. Однак мати також підозрюється в систематичних побиття своєї дочки. Їм обом загрожує довічне ув'язнення.

Мати померлої дівчинки народила ще одну дитину, перебуваючи у СІЗО. Її мають намір позбавити батьківських прав.

Два копа, через недбалість яких загинула трирічна дівчинка, зараз під домашнім арештом і в очікуванні вироку. 25-річної поліцейської та 21-річному ювенальному інспектору "світить" до п'яти років позбавлення волі.

Як ми раніше писали, Укрзалізниця потрапила у черговий скандал із-за інциденту з вікном у вагоні поїзда, що впало на дитини. На щастя, хлопчика вдалося вчасно вихопити з-під уламків і заліза, і він відбувся невеликою подряпиною і переляком.