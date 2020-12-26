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Поліція замилувала виконанням "Щедрика" в центрі Києва: з'явилося відео

Київ, Субота 26 грудня 2020 21:03
Поліція замилувала виконанням "Щедрика" в центрі Києва: з'явилося відео
Поліція виконала Щедрик на Софійській площі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

Київські поліцейські своєрідно привітали жителів України з Різдвяними святами, виконавши відому українську новорічну пісню "Щедрик" на відео. Миле відеопривітання записували не у відділенні, а на Софійській площі біля головної ялинки країни. Відео, яким активно діляться користувачі мереж, опублікували на відеохостингу YouTube.

Поліцейські з Києва вразили українців не тільки якісним вокалом, але й віртуозним виконанням найвідомішої мелодії українського композитора, яка стала асоціюватися з Новим роком у всьому світі.

Для того, щоб потрапляти в такт різдвяної мелодії, правоохоронцям довелося потренуватися.

На відео можна розглянути не тільки поліцейських, але і центральну новорічну локацію столиці.

У коментарях в мережах українці висловили своє захоплення талантом поліцейських, які виявили ініціативу взяти участь у створенні новорічного привітання.

Нагадаємо, що раніше Білл Гейтс дав прогноз на 2021 рік. Засновник Microsoft і мільярдер у своєму блозі написав, що у людства є як мінімум 12 приводів для радості в наступаючому році. Він зазначив, що швидкість, з якою фармацевтичні компанії відгукнулися на виклик пандемії й створили вакцину, яка заслуговує подяки.

Також ми писали, що астролог також дала свій прогноз на 2021 рік. Експерт вважає, що зима в Україні буде досить спокійною, а от навесні можна очікувати народні хвилювання і протести.

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Новини України Життя полицияКиївНовий рікщедрик

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