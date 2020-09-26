Поліція просто відпустила: у Запоріжжі неадекват штурмував "швидку" і травмував медика (відео)

У Запоріжжі п'яний чоловік напав на карету "швидкої допомоги", в якій знаходився пацієнт. Також хуліган травмував фельдшера і розбив вікна в автомобілі медиків.

Інцидент стався вранці 26 вересня в Хортицькому районі міста. Про це передає місцеве видання "Субота Плюс".

"Швидка" приїхала на виклик на вулицю Воронезька, щоб надати допомогу молодому чоловіку з травмою ноги.

Після того як потерпілого помістили в карету і лікарі приступили до своєї роботи, п'яний приятель чоловіка раптово став штурмувати авто медиків.

Користувачка Facebook Олександра Сидоренко опублікувала відео з наслідками такої НП.

"Будні "швидкої допомоги". Їдеш рятувати чиєсь життя, а ризикуючи своїм", - підписала вона кадри.

У ролику видно, як медики в кареті "швидкої" скаржаться на подібну подію.

"Для тих, хто не розуміє, як повинна оплачуватися така робота", - кажуть вони.

Зазначається, що поліцейські також знаходилися на місці до нападу на карету, і просто відпустили нетверезого агресивного чоловіка.

"Під час надання допомоги пацієнтові його п'яний знайомий вибив скло, травмував фельдшера. Поліція до цього залишила цього товариша та поїхала", - обурюються медики бригади №703.

Фельдшер в результаті інциденту отримав забій - вибита віконна рама сильно вдарила по плечу.

Як заявили правоохоронці, особу зловмисника вже встановлено. Вирішується питання про притягнення його до адміністративної відповідальності за ст. 173 "Дрібне хуліганство" КУпАП.

Відео: У Запоріжжі п'яний чоловік травмував медика "швидкої допомоги"

Раніше ми писали про те, що в Україні різко подорожчає виклик "швидкої допомоги", і розповідали, які готують тарифи.

Нагадаємо, нещодавно у Львові напали на медиків "швидкої", які прибули на виклик.