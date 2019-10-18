Поліція затримала маніяка, який тримав у страху весь Київ

У Києві поліція затримала серійного вбивцю, який нападав і калічив чоловіків. Про це повідомляє прес-служба поліції столиці. Орудував маніяк на масивах Воскресенка та Райдужний.

Як виявилося, маніяк був раніше судимий, а також з'ясувалося, що в червні 2019 року його виписали з психоневрологічного диспансеру, де він проходив лікування. Зазначимо, що за останні кілька тижнів підозрюваний чоловік кілька разів нападав на чоловіків різного віку. Він підкрадався ззаду, а потім наносив удари ножем у спину і шию.

Маніяк нападав на чоловіків (прес-служба поліції)

Ще одного чоловіка знайшли мертвим, у нього також виявили колото-різану рану шиї.

При спілкуванні з потерпілими поліцейські отримали прикмети незнайомця, які збігалися між собою, і склали фотопортрет підозрюваного.

Чоловік носить окуляри (прес-служба поліції)

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили особисті речі: кепки, окуляри і кілька ножів.

18 жовтня 2019 року зловмиснику оголошено підозру у ч. 1 ст. 121, ч. 4 ст. 296 КК України та до суду подано клопотання про застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають небезпечну поведінку.