ua ru
Чт, 15 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Поліція мовчить": у Києві мажорка на Lexus на шаленій швидкості влетіла в зупинку (фото)

Новость на русском →
Київ, Четвер 15 вересня 2022 16:04
"Поліція мовчить": у Києві мажорка на Lexus на шаленій швидкості влетіла в зупинку (фото) У Києві мажорка на Lexus влетіла в зупинку з людьми (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Солом'янському районі столиці сталася аварія. Автомобіль Lexus на шаленій швидкості вилетів з проїжджої частини та влетів на зупинку, де знаходилося дві людини.

Деталі ДТП розповіла журналістка Анастасія Котова на своїй сторінці в Facebook. Її донька постраждала в результаті цієї аварії.

За словами Котової, її дочка йшла 14 вересня у своїх справах і не очікувала небезпеки. Але дівчина стала жертвою автомобіля Lexus, який на шаленій швидкості вилетів на тротуар.

"Результат: перелом стопи попередньо в трьох місцях, тому що за годину очікування на місці ДТП почався набряк і знімок не чіткий, гіпс, безсонна ніч, бо знеболюючі не діяли. Попереду ще довгі місяці лікування та реабілітації. Сподіваюся, що не буде потрібна операція через ускладнення", - пише Анастасія Котова.

Медики швидкої допомоги сказали Котовій, що її доньці ще "пощастило". Вони привітали дівчину з другим днем народження - у другого потерпілого ситуація набагато гірша. Від удару його відкинуло на стіну магазину з металевим парканом. Про його долю поки нічого не відомо.

"Не знаю, чому дівчина за кермом не гальмувала і вилетіла на тротуар - це робота слідчих. Дуже сподіваюся, що винні будуть покарані, а не "як завжди". І дуже сумно, що в такі важкі для країни та людей часи нікуди не зникли гонщики, для яких "закон не писаний", - підкреслила Котова.

Вона розмістила на своїй сторінці фотографію автомобіля Lexus, який скоїв наїзд на пішоходів, і фото автомобіля чоловіка винуватиці аварії.

Варто зазначити, що на ресурсах патрульної поліції інформації про цю ДТП досі немає.

&quot;Поліція мовчить&quot;: у Києві мажорка на Lexus на шаленій швидкості влетіла в зупинку (фото)&quot;Поліція мовчить&quot;: у Києві мажорка на Lexus на шаленій швидкості влетіла в зупинку (фото)Фото: facebook.com/anastasiya.kotova

До речі, раніше ми повідомляли про те, що з'явилися деталі ДТП з президентом Зеленським.

Також ми писали про те, що до Києва прибула глава Єврокомісії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ДТП
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя