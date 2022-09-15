"Поліція мовчить": у Києві мажорка на Lexus на шаленій швидкості влетіла в зупинку (фото)

У Солом'янському районі столиці сталася аварія. Автомобіль Lexus на шаленій швидкості вилетів з проїжджої частини та влетів на зупинку, де знаходилося дві людини.

Деталі ДТП розповіла журналістка Анастасія Котова на своїй сторінці в Facebook. Її донька постраждала в результаті цієї аварії.

За словами Котової, її дочка йшла 14 вересня у своїх справах і не очікувала небезпеки. Але дівчина стала жертвою автомобіля Lexus, який на шаленій швидкості вилетів на тротуар.

"Результат: перелом стопи попередньо в трьох місцях, тому що за годину очікування на місці ДТП почався набряк і знімок не чіткий, гіпс, безсонна ніч, бо знеболюючі не діяли. Попереду ще довгі місяці лікування та реабілітації. Сподіваюся, що не буде потрібна операція через ускладнення", - пише Анастасія Котова.

Медики швидкої допомоги сказали Котовій, що її доньці ще "пощастило". Вони привітали дівчину з другим днем народження - у другого потерпілого ситуація набагато гірша. Від удару його відкинуло на стіну магазину з металевим парканом. Про його долю поки нічого не відомо.

"Не знаю, чому дівчина за кермом не гальмувала і вилетіла на тротуар - це робота слідчих. Дуже сподіваюся, що винні будуть покарані, а не "як завжди". І дуже сумно, що в такі важкі для країни та людей часи нікуди не зникли гонщики, для яких "закон не писаний", - підкреслила Котова.

Вона розмістила на своїй сторінці фотографію автомобіля Lexus, який скоїв наїзд на пішоходів, і фото автомобіля чоловіка винуватиці аварії.

Варто зазначити, що на ресурсах патрульної поліції інформації про цю ДТП досі немає.

Фото: facebook.com/anastasiya.kotova